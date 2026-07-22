Fino al 26 agosto 2026 è possibile partecipare al nuovo bando di Start Cup Catania, iniziativa a sostegno dell’imprenditorialità innovativa, che seleziona idee di business provenienti dal mondo universitario e della ricerca pubblica, proposte da team. Ulteriori informazioni sul sito dell’Università di Catania
Chiunque può proporre la propria idea d’impresa, purché sia originale, innovativa e caratterizzata da un alto contenuto di conoscenza tecnica o tecnologica connessa al mondo universitario e della ricerca, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo.
La business plan competition di Unict è suddivisa in due fasi:
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La prima fase prevede la selezione, da parte di un Comitato tecnico-scientifico, di un massimo di 8 idee imprenditoriali scelte tra quelle proposte.
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Tutti i team ammessi alla seconda fase dell’iniziativa potranno usufruire di un percorso di accompagnamento alla redazione del business plan. Alla seconda fase della Start Cup Catania 2026 è ammesso di diritto anche il team vincitore del contest finale di EUNICE StartUP Summer Camp 2026.
I business plan presentati dai gruppi in concorso parteciperanno alla competizione finale, che si concluderà con l’assegnazione dei premi in denaro, finalizzati alla realizzazione del proprio progetto imprenditoriale:
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Il primo di 10.000 euro
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Il secondo di 5.000 euro
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Il terzo di 2.500 euro
I primi tre classificati parteciperanno, inoltre, alla Start Cup Sicilia 2026, nell’ambito della quale si contenderanno, con i vincitori delle competizioni locali organizzate dalle università siciliane, l’accesso alla finale del PNI 2026.