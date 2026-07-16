Nella Spiaggia Libera n. 3 della Plaia di Catania, ha preso il via il progetto “Mare per Tutti 2026”, un’iniziativa che segna un fondamentale passo in avanti per l’accessibilità, l’inclusione e il turismo accessibile nel litorale etneo. All’incontro di presentazione e consegna delle nuove attrezzature hanno preso parte l’Assessore al Mare Andrea Guzzardi, i rappresentanti dell’azienda sostenitrice, le associazioni partner, i gestori delle strutture e tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

L’iniziativa – ideata e promossa da Francesco Sanfilippo, esponente del movimento politico Controcorrente con il supporto del Presidente dell’associazione Catania più Attiva Santo Musumeci, in stretta collaborazione con l’Assessore al Mare Andrea Guzzardi – dimostra come i diritti delle persone con disabilità rappresentino un fertile terreno comune di impegno e dialogo tra il mondo dell’associazionimo e l’Amministrazione Comunale.

Il progetto garantisce la presenza di 14 postazioni attrezzate e completamente gratuite: 12 postazioni distribuite equamente nelle tre spiagge libere della Plaia (4 postazioni in ciascun arenile, composte da 4 ombrelloni e 2 lettini ciascuno) e 2 postazioni allestite presso il Solarium di San Giovanni Li Cuti.

Per garantire un’accessibilità completa e integrata, il servizio include inoltre 4 posti auto riservati e gratuiti nei parcheggi di ciascuna delle tre spiagge libere, oltre agli stalli in prossimità del Solarium di San Giovanni Li Cuti, e la dotazione di sedie anfibie Job e Solemare per il trasporto in acqua, già concesse in comodato d’uso gratuito grazie alla collaborazione tra le associazioni Catania Più Attiva, Centro Ortopedico Siciliano e ITS Turrisi Colonna. Le postazioni sono collocate nelle aree più prossime alla battigia, raggiungibili tramite passerelle, con il supporto del personale dei gestori sia per le prenotazioni sia per l’assistenza nell’uso delle sedie anfibie.

«Oggi diamo un segnale concreto di civiltà e attenzione verso tutti i cittadini e i turisti – ha dichiarato l’Assessore al Mare Andrea Guzzardi –. C’è stata una grande attenzione e una determinazione forte da parte della Giunta Trantino, che ha lavorato in piena sinergia e collaborazione con l’associazione Catania Più Attiva per i disabili e con tutte le altre realtà sociali e imprenditoriali del territorio. Garantire un mare libero, accessibile e fruibile gratuitamente a chi ha ridotta mobilità non è solo un dovere istituzionale, ma una priorità politica e umana che qualifica la nostra città».

La realizzazione di “Mare per Tutti 2026” è stata resa possibile grazie al contributo dell’azienda sponsor e del suo Consiglio di Amministrazione (composto dal Presidente Paolo Rinzo, dai Consiglieri con delega Agatino Nicotra, Giovanni Menzo ed Elisa Franzè e dal Consigliere Riccardo Rinzo), che ha interamente finanziato l’acquisto delle attrezzature senza alcun costo a carico del Comune di Catania. Le attrezzature resteranno in comodato d’uso gratuito fino al termine della stagione balneare 2026.

L’iniziativa vede inoltre la collaborazione delle associazioni Catania Più Attiva, Nike Eventi e Handy Superabile ETS. In particolare, grazie ad Handy Superabile ETS, le spiagge libere di Catania e il Solarium di San Giovanni Li Cuti entreranno per la prima volta nei circuiti nazionali e internazionali del turismo accessibile, promuovendo Catania come meta inclusiva e accogliente per le persone con disabilità e i loro nuclei familiari. Tutti i soggetti coinvolti hanno confermato l’intenzione di proseguire e potenziare la collaborazione anche nelle prossime stagioni balneari, con l’obiettivo di rendere stabile e permanente questo modello di mare accessibile per la città.