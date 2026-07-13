Meteo Sicilia: si attende una settimana dominata dal sole splendente e da un aumento costante delle temperature e dei tassi di umidità, con il picco del caldo atteso a metà mese. Ecco, nel dettaglio, le previsioni nell’Isola per questa settimana.

Meteo Sicilia: lunedì 14 e martedì 15 luglio

L’ondata di calore sahariana entra nel vivo. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o terso su tutte le nove province siciliane. Qualche innocuo e temporaneo annuvolamento a evoluzione diurna potrà registrarsi esclusivamente a ridosso dei principali rilievi montuosi, come Etna, Madonie e Nebrodi, durante le ore centrali della giornata, ma senza alcun rischio di pioggia.

La colonnina di mercurio subirà un’impennata generalizzata. Nelle città costiere come Palermo, Catania, Messina e Siracusa le massime oscilleranno diffusamente oltre i 33°C e i 35°C. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali o a regime di brezza lungo le coste, mentre i mari si manterranno poco mossi. Nel frattempo, l’umidità in crescita inizierà a far salire l’indice di disagio bioclimatico, portando l’afa lungo le fasce costiere.

Le previsioni di metà settimana

Da mercoledì si consumerà il picco massimo dell’ondata di calore africana. L’aria calda di origine sahariana si intensificherà giorno dopo giorno, portando le temperature su valori eccezionali e ben oltre le medie del periodo.

Le massime supereranno diffusamente i 35°C e i 37°C nelle aree interne e pianeggianti. I picchi più elevati sono attesi nella Piana di Catania, nel nisseno e nell’agrigentino, dove la colonnina di mercurio potrà localmente lambire o superare la soglia dei 40°C. L’afa in aumento renderà le giornate opprimenti e le ore notturne particolarmente calde e afose, configurando vere e proprie notti tropicali, specialmente lungo le coste.

In tutte le province l’indice UV è segnalato su livelli molto elevati. Gli esperti raccomandano di evitare l’esposizione diretta ai raggi solari nelle ore centrali della giornata, nello specifico dalle 11:00 alle 16:00, con particolare attenzione per i soggetti fragili, gli anziani e i bambini, ricordando inoltre di mantenere una corretta idratazione.