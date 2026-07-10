Sono ufficialmente online le modalità di presentazione delle istanze per l’assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante l’anno accademico 2025/26. L’Università degli Studi di Catania ha infatti aperto la selezione per l’attribuzione dei bonus erogati dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), che hanno appositamente stanziato un fondo nazionale destinato al supporto della comunità studentesca fuori sede.

L’importo esatto pro capite che verrà riconosciuto a ciascun beneficiario sarà determinato successivamente dal MUR, calcolandolo in rapporto al tetto di spesa complessivo e al numero totale degli aventi diritto in tutte le università statali italiane.

Destinatari dell’intervento e requisiti principali

Il beneficio si rivolge esclusivamente a chi frequenta i corsi d’aula dell’Ateneo catanese. Per poter accedere alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti fondamentali alla data di scadenza del bando:

Scadenza e modalità di invio della domanda

L’invio della richiesta deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite i canali ufficiali dell’Ateneo. Gli studenti interessati dovranno accedere al Portale Studenti Smart_Edu e seguire il percorso guidato: Carriera > Domande > Contributi per l’alloggio.

La finestra per la presentazione dell’istanza online si chiuderà inderogabilmente il 28 luglio 2026. Per verificare nel dettaglio l’elenco completo dei requisiti e la documentazione specifica da allegare, si raccomanda di consultare attentamente il bando ufficiale di partecipazione.

Attivo uno sportello di assistenza alla compilazione

Per agevolare le procedure e supportare la comunità studentesca nel superamento di eventuali difficoltà tecniche o barriere linguistiche, l’Università di Catania – attraverso una sinergia tra l’Ufficio Diritto allo studio, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Servizio di Mediazione culturale – ha predisposto un servizio di assistenza straordinario in presenza.

A partire da oggi, 10 luglio, saranno operative due postazioni informatiche dedicate, dove gli operatori forniranno supporto passo dopo passo. Il servizio, rivolto a tutti e con un occhio di riguardo per le esigenze degli studenti internazionali, sarà attivo nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (fino al termine ultimo del 28 luglio) presso i seguenti uffici in centro storico: