Sono ufficialmente online le modalità di presentazione delle istanze per l’assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante l’anno accademico 2025/26. L’Università degli Studi di Catania ha infatti aperto la selezione per l’attribuzione dei bonus erogati dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), che hanno appositamente stanziato un fondo nazionale destinato al supporto della comunità studentesca fuori sede.
L’importo esatto pro capite che verrà riconosciuto a ciascun beneficiario sarà determinato successivamente dal MUR, calcolandolo in rapporto al tetto di spesa complessivo e al numero totale degli aventi diritto in tutte le università statali italiane.
Destinatari dell’intervento e requisiti principali
Il beneficio si rivolge esclusivamente a chi frequenta i corsi d’aula dell’Ateneo catanese. Per poter accedere alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti fondamentali alla data di scadenza del bando:
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Iscrizione per l’a.a. 2025/2026: Essere regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale (L), laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico (LMCU).
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Status di fuori sede: Avere la residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui si svolgono le lezioni frontali del proprio percorso di studi.
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Contratto di locazione: Essere titolari o co-titolari di un contratto di locazione immobiliare regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e riferito all’anno 2026.
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Indicatore ISEE: Appartenere a un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) non superiore a 20.000 euro.
Scadenza e modalità di invio della domanda
L’invio della richiesta deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite i canali ufficiali dell’Ateneo. Gli studenti interessati dovranno accedere al Portale Studenti Smart_Edu e seguire il percorso guidato: Carriera > Domande > Contributi per l’alloggio.
La finestra per la presentazione dell’istanza online si chiuderà inderogabilmente il 28 luglio 2026. Per verificare nel dettaglio l’elenco completo dei requisiti e la documentazione specifica da allegare, si raccomanda di consultare attentamente il bando ufficiale di partecipazione.
Attivo uno sportello di assistenza alla compilazione
Per agevolare le procedure e supportare la comunità studentesca nel superamento di eventuali difficoltà tecniche o barriere linguistiche, l’Università di Catania – attraverso una sinergia tra l’Ufficio Diritto allo studio, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Servizio di Mediazione culturale – ha predisposto un servizio di assistenza straordinario in presenza.
A partire da oggi, 10 luglio, saranno operative due postazioni informatiche dedicate, dove gli operatori forniranno supporto passo dopo passo. Il servizio, rivolto a tutti e con un occhio di riguardo per le esigenze degli studenti internazionali, sarà attivo nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (fino al termine ultimo del 28 luglio) presso i seguenti uffici in centro storico:
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Ufficio Diritto allo Studio: Via Santa Maria del Rosario 11, piano terra (Catania).
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URP e assistenza studenti internazionali: Via Fragalà 10, 2° piano (Catania).