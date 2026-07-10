La Polizia di Stato ha arrestato un 36enne catanese responsabile del reato di rapina impropria commesso in un supermercato del centro cittadino, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, con l’aiuto di un complice, che è riuscito a darsi alla fuga, nel pomeriggio di mercoledì ha rubato merce di vario tipo per un valore commerciale di quasi 140 euro all’interno di un supermercato di Viale Regina Margherita: i due ladri hanno pensato ad un menù ricco e completo, riuscendo ad arraffare dagli scaffali del supermercato confezioni di tentacoli di polpo, braciole di suino, pulled pork e, per completare, anche dolciumi. Entrambi sono stati notati dal personale di vigilanza del supermercato che, dopo aver chiesto l’intervento della Polizia, tramite il numero unico d’emergenza, ha intimato ai ladri di fermarsi e di restituire i prodotti rubati. Ma, i due, anziché riconsegnare la merce, hanno provato ad investire il vigilantes con un carrello, per poi darsi alla fuga.

In pochi istanti sono giunti sul posto i poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, i quali, anche grazie alle descrizioni fornite, sono riusciti ad individuare uno dei due rapinatori, che si era nascosto sotto un’autovettura parcheggiata pochi metri più avanti, per cercare di non essere scoperto.

L’uomo era soggetto noto ai poliziotti e da loro ricercato per essersi reso autore nell’ultimo periodo di numerosissimi furti nei b&b della città; infatti, su di lui pendeva un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’Autorità Giudiziaria proprio in conseguenza delle numerose segnalazioni di furto da parte dei proprietari delle strutture ricettive della zona del centro storico. Il 36enne si era specializzato in questa tipologia di reati, trafugando oggetti ai titolari ed effetti personali degli ospiti, ed era stato immortalato in azione nelle molteplici immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dei b&b, acquisite e analizzate dai poliziotti della Questura di Catania.

Grazie all’operato della Polizia di Stato l’uomo è stato arrestato per tentata rapina in concorso e nei suoi confronti si è proceduto anche ad eseguire l’ordinanza applicativa della misura cautelare. Dopo gli adempimenti di rito i poliziotti lo hanno condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al giudice.