Ancora una giornata di disagi per gli automobilisti in transito lungo la rete autostradale siciliana. L’autostrada A19 Palermo-Catania è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Catania, a partire dallo svincolo di Mulinello (nel territorio di Enna), a causa di un vasto incendio che ha coinvolto un mezzo pesante.

Secondo le prime ricostruzioni, a prendere improvvisamente fuoco mentre era in marcia è stato un autotreno carico di grano.

Poche ore prima un episodio simile si è verificato sulla Tangenziale di Catania, direzione Siracusa, con un autocompattatore dei rifiuti che ha preso fuoco.

Fiamme alla vegetazione e soccorsi sul posto

L’incendio non si è limitato al solo veicolo: le fiamme, alimentate anche dalle temperature e dal vento, si sono rapidamente propagate alla vegetazione circostante, rendendo la situazione particolarmente complessa e richiedendo un massiccio intervento dei soccorritori.

Sul luogo dell’emergenza stanno operando senza sosta i Vigili del Fuoco, la polizia stradale e il personale Anas.