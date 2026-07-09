Per sei anni hanno condiviso gli stessi libri, gli stessi corridoi dell’università, le stesse sessioni d’esame e la stessa emozione prima di entrare davanti ai professori. Hanno vissuto fianco a fianco uno dei percorsi universitari più impegnativi, sostenendosi quando la fatica sembrava avere il sopravvento e festeggiando insieme ogni piccolo traguardo. Oggi, quel lungo cammino trova il suo momento più bello: Claudia e Giuliana D’Antonio, gemelle Catanesi, conseguono insieme la Laurea in Medicina e Chirurgia.

Una storia che va oltre il successo accademico. È il racconto di due sorelle che hanno scelto liberamente la stessa strada, affrontando sei anni di studio intenso senza mai perdere il desiderio di migliorarsi e senza smettere, neanche per un istante, di essere il punto di riferimento l’una dell’altra. Una storia fatta di determinazione, sacrificio, famiglia e sogni condivisi, capace di raccontare quanto il sostegno reciproco possa trasformare anche il percorso più difficile in un’esperienza di crescita.

Dalla stessa classe ai banchi di Medicina

Nate e cresciute a Catania, Claudia e Giuliana sono due delle quattro sorelle della famiglia D’Antonio. Fin da bambine hanno condiviso tutto: la scuola, lo sport, il metodo di studio e quella complicità che soltanto due gemelle riescono a costruire nel tempo.

Fino alle scuole medie hanno frequentato la stessa classe, vivendo ogni giornata insieme. Al liceo scientifico, invece, hanno scelto sezioni diverse, un cambiamento che non ha minimamente scalfito il loro rapporto. Al contrario, ha rafforzato un’abitudine che le accompagna ancora oggi: confrontarsi su ogni scelta, incoraggiarsi nei momenti difficili e festeggiare insieme ogni conquista.

Alle loro spalle c’è una famiglia che ha sempre creduto nel valore della libertà. I genitori, pur svolgendo professioni completamente lontane dal mondo sanitario, non hanno mai cercato di orientare il futuro delle figlie. Hanno preferito fare qualcosa di ancora più importante: sostenerle, rispettando le loro inclinazioni e accompagnandole con discrezione lungo un percorso impegnativo come quello universitario.

La stessa destinazione, ma due percorsi diversi

A guardarle oggi si potrebbe pensare che la scelta di iscriversi a Medicina sia nata nello stesso momento. In realtà, il desiderio di diventare medico è maturato in modo diverso per entrambe. Per Giuliana la consapevolezza arriva durante il quinto anno di liceo:

«Ho iniziato a capire che la medicina potesse essere il mio futuro. Da un lato c’era il forte interesse per le materie scientifiche, dall’altro il desiderio di svolgere una professione che mi permettesse di essere utile alle persone e dare un contributo concreto alla società.»

Per Claudia, invece, il sogno iniziale aveva tutt’altra direzione:

«Per molti anni ero convinta di voler entrare nelle forze dell’ordine. Poi mi sono resa conto che le discipline scientifiche mi appassionavano sempre di più e ho capito che avrei voluto mettere le mie competenze al servizio della salute pubblica.»

Due percorsi interiori differenti, arrivati però alla stessa meta. Entrambe sottolineano un aspetto importante: nessuna delle due ha influenzato l’altra. Si sono confrontate spesso, hanno condiviso dubbi, paure e aspettative, ma la decisione è stata presa in piena autonomia.

«Ci siamo sostenute, ma ognuna ha scelto liberamente il proprio futuro.»

Sei anni “faticosi e formativi”

Se dovessero racchiudere questi sei anni in poche parole, la risposta arriverebbe senza esitazioni: “faticosi e formativi”.

Due parole semplici, ma che raccontano perfettamente la realtà di un corso di laurea come Medicina. Lo studio sembra non finire mai. Gli esami richiedono mesi di preparazione. I tirocini mettono per la prima volta davanti alla responsabilità della professione. Ci sono giorni in cui la stanchezza si accumula e la sensazione è quella di avere davanti una montagna troppo alta da scalare. Anche per Claudia e Giuliana è stato così:

«Ci sono stati momenti in cui alcune sfide sembravano davvero impossibili da superare. In quei periodi il sostegno reciproco è stato fondamentale.»

Avere accanto qualcuno che viveva le stesse emozioni, le stesse paure e le stesse difficoltà ha trasformato ogni ostacolo in qualcosa di più affrontabile. Ripetere insieme, confrontarsi ogni giorno, chiarire un dubbio o semplicemente incoraggiarsi prima di un esame ha reso il peso del percorso molto più leggero. Ed entrambe ne sono convinte: senza l’altra, questi sei anni sarebbero stati inevitabilmente diversi:

«Condividere le difficoltà e le fatiche del percorso le ha rese più affrontabili. Il confronto quotidiano durante lo studio e la possibilità di avere sempre accanto qualcuno con cui condividere dubbi hanno reso questo cammino molto più leggero.»

“Ma non ti ho appena interrogata?” Gli esami delle gemelle ad Unict

Essere gemelle identiche ha regalato anche tanti episodi divertenti. Con il tempo colleghi e amici hanno imparato a distinguerle senza difficoltà. Più complicato, invece, è stato per alcuni professori. Claudia, seguendo l’ordine alfabetico, veniva interrogata sempre prima della sorella. Soltanto quando arrivava il turno di Giuliana molti docenti si rendevano conto che davanti avevano una persona diversa. Per Giuliana la scena si ripeteva spesso.

«Mi è capitato tante volte di sentirmi dire: “Ma che ci fai di nuovo qui? Abbiamo appena finito il tuo esame!”. Oppure, scherzando: “Non è che sei la stessa di prima e hai solo cambiato la camicia?”.»

In alcune occasioni la soluzione scelta dai professori è stata tanto semplice quanto curiosa: interrogarle contemporaneamente, così da evitare qualsiasi possibilità di confusione. Oggi sono ricordi che fanno sorridere e raccontano, forse meglio di qualsiasi altra cosa, quanto il loro percorso sia stato vissuto sempre una accanto all’altra.

Quando una sorella descrive il medico che sarà l’altra

La parte più bella dell’intervista arriva quando viene chiesto loro di descriversi come future dottoresse. Claudia non parla dei voti della sorella, ma delle sue qualità umane:

«Giuliana è una persona estremamente precisa e preparata. Ha la capacità di mettere a proprio agio chi ha davanti, ascoltando con attenzione ed empatia. Sono convinta che queste qualità, unite alla sua dedizione, la renderanno un’ottima dottoressa.»

Giuliana restituisce un ritratto altrettanto sincero:

«L’attenzione ai dettagli è uno dei più grandi punti di forza di Claudia. È scrupolosa, affidabile e affronta ogni situazione con grande serietà. Mi fido ciecamente del suo giudizio e della sua preparazione e sono certa che sarà un medico competente e attento ai suoi pazienti.»

Parole che raccontano una stima costruita negli anni e che va ben oltre il rapporto tra sorelle.

L’ultimo esame e il giorno che ricorderanno per sempre

Quando si chiede quale sia il ricordo più bello del loro percorso universitario, la risposta arriva accompagnata da un sorriso:

«Per adesso il giorno dell’ultimo esame.»

Una risposta che lascia intuire come il momento più emozionante debba ancora arrivare. Perché ci sono giornate che segnano un prima e un dopo. La proclamazione è una di queste. È il punto in cui ogni sacrificio acquista un significato, dove le notti trascorse sui libri diventano un ricordo e il sogno inseguito per anni diventa finalmente realtà.

La lezione che Medicina lascia dentro

Sei anni di università non insegnano soltanto nozioni scientifiche. L’insegnamento più importante che Claudia e Giuliana porteranno sempre con sé è un altro.

«La medicina ci ha insegnato a non arrenderci mai. Per quanto il percorso possa essere lungo e impegnativo, un passo alla volta si riesce a raggiungere il traguardo. Servono costanza, volontà e determinazione, ma anche la capacità di credere sempre in se stessi. Nessun obiettivo è davvero impossibile.»

È un messaggio che parla a tutti gli studenti, non soltanto a chi sogna di diventare medico. Perché ogni percorso universitario mette davanti a ostacoli, dubbi e momenti di sconforto. La differenza la fa la capacità di continuare a credere nel proprio obiettivo.

Tra dieci anni, ancora una accanto all’altra

Il futuro potrebbe portarle verso specializzazioni diverse. Magari lavoreranno in ospedali differenti, scegliendo ambiti della medicina lontani tra loro. Ma quando immaginano i prossimi dieci anni, una certezza rimane.

«Ci auguriamo di poter essere ancora l’una accanto all’altra.»

Non importa quale camice indosseranno o quale reparto sceglieranno. Il legame che le ha accompagnate fino a questo giorno continuerà a essere la loro forza più grande.

Il messaggio alle matricole: abbiate fiducia

Se potessero incontrare le ragazze che erano sei anni fa, direbbero loro di non avere paura. Giuliana consiglierebbe alla sé del primo anno di andare avanti anche quando il percorso sembra trasformarsi in una montagna impossibile da scalare. Claudia, invece, direbbe a quella giovane studentessa piena di dubbi di avere più fiducia nelle proprie capacità.

«Con il tempo e tanta determinazione riuscirai a trasformare le tue insicurezze in punti di forza e a scoprire una versione di te più consapevole e sicura.»

È forse questa la sintesi più autentica della loro storia.

La laurea di Claudia e Giuliana D’Antonio non è soltanto il traguardo di due studentesse brillanti. È la dimostrazione che la determinazione, unita al sostegno reciproco e alla libertà di inseguire i propri sogni, può trasformare un obiettivo che sembra lontanissimo in una realtà. Tra qualche anno saranno due medici con percorsi professionali probabilmente diversi.

Ma guardando indietro ci sarà sempre un’immagine che le accompagnerà: due bambine cresciute nella stessa casa, due ragazze che hanno affrontato insieme il percorso universitario e due giovani donne che, nello stesso giorno, hanno indossato il camice con una consapevolezza in più. Quella di sapere che i traguardi più belli, quando possono essere condivisi, diventano semplicemente indimenticabili. Un esempio che va oltre le aule universitarie e che ricorda a ogni studente una cosa semplice: nessun traguardo è troppo lontano quando si affronta un passo alla volta, senza smettere di credere in se stessi.