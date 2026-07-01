Novità per i cittadini di Paternò sul fronte della sanità territoriale. Da mercoledì 2 luglio la Guardia Medica sarà operativa nella nuova sede della Casa della Comunità di via Verga 85, al piano terra della struttura. Il trasferimento rientra nel percorso di potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio e consentirà di integrare maggiormente il servizio di Continuità Assistenziale con gli altri presidi sanitari, senza alcuna modifica per utenti, orari o modalità di accesso.

Guardia Medica nella Casa della Comunità: cosa cambia per i cittadini

Il trasferimento interessa esclusivamente la sede del servizio, che lascia i locali di via Massa Carrara 2 per essere ospitato all’interno della Casa della Comunità di via Verga 85. Per i cittadini non cambiano né gli orari di apertura né le modalità di fruizione dell’assistenza: la Guardia Medica continuerà a essere operativa tutti i giorni dalle 20:00 alle 8:00, mentre nei giorni prefestivi e festivi garantirà il servizio anche nella fascia diurna, dalle 8:00 alle 20:00.

Resta inoltre attivo il numero telefonico 095 621288, attraverso il quale sarà possibile richiedere informazioni o assistenza. La scelta della nuova sede punta a offrire un punto di riferimento più funzionale e facilmente integrato con gli altri servizi sanitari presenti nella struttura, garantendo continuità nell’assistenza durante le ore in cui il medico di famiglia non è disponibile.

Un passo avanti per la sanità territoriale

L’inserimento della Guardia Medica all’interno della Casa della Comunità rappresenta un tassello del più ampio processo di rafforzamento della sanità di prossimità previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario. Le Case della Comunità sono infatti pensate per concentrare in un unico luogo diversi servizi sanitari e socio-sanitari, favorendo una presa in carico più efficace dei pazienti e una migliore collaborazione tra medici di medicina generale, specialisti e operatori del territorio.

In questo contesto, la presenza della Continuità Assistenziale consente di rendere più rapido il raccordo tra i diversi livelli di cura, migliorando la risposta ai bisogni di salute della popolazione e offrendo ai cittadini un servizio più accessibile e coordinato. Per Paternò si tratta quindi di un cambiamento logistico che guarda anche al futuro dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di rendere la sanità sempre più vicina alle esigenze della comunità.