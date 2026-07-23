I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito dei controlli sulla sicurezza e sul rispetto dei requisiti nelle strutture socio-assistenziali della provincia, hanno disposto la chiusura immediata di una comunità alloggio per anziani situata nel territorio di Belpasso.

Il provvedimento è scattato a seguito di un’ispezione che ha fatto emergere gravi irregolarità sul piano igienico-sanitario, strutturale e organizzativo, tali da compromettere la tutela e la sicurezza degli ospiti presenti.

Le irregolarità riscontrate durante la perlustrazione

Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno rilevato diverse criticità che hanno portato alla sospensione delle attività. È stata accertata la mancata osservanza dei requisiti minimi di pulizia e manutenzione degli ambienti destinati agli anziani, unitamente a evidenti carenze strutturali e organizzative. Sono state inoltre evidenziate difformità rispetto alle autorizzazioni previste, tra cui l’inosservanza dei parametri ricettivi e dei limiti di affollamento consentiti dalla normativa di settore.

Il trasferimento degli ospiti e le sanzioni

A seguito dell’esito dei controlli e del conseguente provvedimento di chiusura, le autorità hanno avviato le procedure per il trasferimento in sicurezza degli anziani ospiti della struttura, ricollocandoli presso le rispettive famiglie o in strutture alternative idonee e autorizzate.

Nei confronti dei titolari e dei responsabili della gestione sono state elevate sanzioni amministrative e inviate le relative segnalazioni agli enti competenti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.