L’università di Catania continua ad offrire borse di studio, volte ad aiutare economicamente gli studenti iscritti. Di seguito i bandi attivi, i requisiti, i relativi importi e come poter inviare richiesta.

Borse di studio “Amazon Women in Innovation”

La scadenza per presentare la domanda è fissata a martedì 30 giugno 2026. Nell’ambito del progetto “Amazon Women in Innovation”, finanziato da Amazon, l’Università di Catania mette a disposizione un premio di studio del valore complessivo di 18.000 euro. Il bando è rivolto alle studentesse che si immatricolano per la prima volta nell’anno accademico 2025/2026 al corso di laurea in Ingegneria Informatica dell’Ateneo.

La vincitrice avrà inoltre l’opportunità di partecipare a un programma di mentorship seguito da una manager di Amazon, che la accompagnerà durante il percorso universitario. Questo percorso mira anche a valorizzare la sua esperienza, affinché possa diventare un punto di riferimento per altre studentesse interessate a intraprendere studi nell’ambito STEM. Il premio prevede un importo annuale di 6.000 euro e può essere rinnovato per altri due anni accademici consecutivi, a condizione che vengano rispettati i requisiti indicati nell’articolo 7 del bando.

I requisiti richiesti

Secondo quanto esplicitato dal bando, le destinatarie sono tutte le studentesse regolarmente immatricolate per la prima volta nell’anno accademico 2025/2026 presso il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Catania, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con una votazione maggiore o uguale a 90/100, che abbiano conseguito almeno 10 CFU entro il 28.02.2026 e abbiano riportato una media pesata degli esami sostenuti non inferiore a 24. Fermo restando il rispetto dei seguenti requisiti, sarà dichiarata vincitrice la candidata che risulterà con l’ISEE più basso.

Non è necessario presentare alcuna domanda di partecipazione. L’Amministrazione

estrarrà i dati delle candidate, idonee alla partecipazione, presenti nella propria banca dati.

Borse di studio “Graziella Monaco Leanza”

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a venerdì 31 luglio 2026. Dal 1° al 31 luglio 2026 i giovani diplomati che intendono iscriversi, nell’anno accademico 2026/2027, al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale dell’Università di Catania possono partecipare al bando. Il premio è destinato a studenti che si trovano in condizioni economiche difficili, tali da rendere complicato il proseguimento degli studi.

In questo contesto è previsto il premio di studio “Graziella Monaco Leanza”, che sostiene gli studenti meritevoli ma con difficoltà economiche. L’importo previsto è di 3.000 euro per ciascun anno accademico, per un totale complessivo di 9.000 euro nel corso dell’intero percorso triennale.

Di seguito il bando.