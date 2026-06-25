Pubblicato durante le giornata di ieri il Catania Summer Fest 2026! L’edizione 2026 presenta oltre 100 appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, dalla divulgazione culturale agli incontri letterari, coinvolgendo i luoghi più rappresentativi del patrimonio locale: dalla Corte di Palazzo della Cultura alla GAM, da Piazza Federico II di Svevia a Piazza Dante, da Piazza Palestro a Villa Bellini con la grande arena da 8.000 posti.
Solo Villa Bellini ospiterà 36 appuntamenti con musicisti e artisti di rilievo del Teatro Massimo Bellini ma anche star della musica nazionale e internazionale come I Negramaro, Gianni Morandi, i Modà, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia e Frah Quintale, per fare alcuni dei nomi più rilevanti. .La manifestazione nell’arena del giardino pubblico, inizia giovedì 25 giugno. Il giardino Bellini vedrà estesi gli orari di apertura garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
Gli eventi di luglio 2026
Il tanto atteso programma inizierà nella serata di oggi, 25 giugno, e per il mese di luglio sarà possibile assistere ai seguenti concerti presso la Villa Bellini di Catania:
- 25 giugno 2026 – Concerto Sinfonico Teatro Massimo Bellini,
- 27 giugno 2026 – Francesco Gabbani,
- 2 luglio 2026 – Tosca e Orchestra Jazz Siciliana,
- 3 luglio 2026 – Kid Yugi,
- 4 luglio 2026 – Loredana Bertè,
- 5 luglio 2026 – Renga e Orchestra Jazz Siciliana,
- 8 luglio 2026 – Kurt Elling e Orchestra Jazz Siciliana,
- 16 luglio 2026 – La Niña,
- 17 luglio 2026 – Modà (special guest Bianca Atzei),
- 18 luglio 2026 – Tommaso Paradiso,
- 23 luglio 2026 – Frah Quintale,
- 25 luglio 2026 – Emma,
- 26 luglio 2026 – Blanco,
- 28 luglio 2026 – Giorgia,
- 30 luglio 2026 – Tony Pitony,
- 31 luglio 2026 – Luchè.
Per tutti gli altri eventi in programma si rimanda alla consulta del comunicato pubblicato sul sito del comune di Catania!