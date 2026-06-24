Momenti di apprensione alla Grotta del Gelo, sul versante nord dell’Etna, dove un escursionista di 73 anni residente a Genova è rimasto ferito dopo essere scivolato durante un trekking a oltre 2.000 metri di quota, nel territorio di Linguaglossa.

Nella caduta l’uomo ha riportato un infortunio alla spalla e diverse escoriazioni al viso. Le condizioni e la posizione particolarmente impervia hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi specializzati.

Decisivo l’intervento dell’elicottero Drago 146

Sul posto è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco “Drago 146”. Il personale elisoccorritore ha raggiunto l’escursionista, lo ha messo in sicurezza e successivamente recuperato mediante verricello, portandolo a bordo del velivolo.

Una volta completate le operazioni di recupero, il 73enne è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

In campo anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

A supporto delle operazioni hanno collaborato anche gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, impegnati nell’assistenza alle attività di recupero in un’area particolarmente complessa dal punto di vista logistico.