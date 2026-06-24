Calendario 2026/27: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso il quadro completo del Calendario scolastico 2026/27, allegato all’ordinanza ministeriale n. 106 del 10 giugno 2026. Il documento raccoglie tutte le date stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome per l’avvio delle lezioni, la conclusione dell’anno scolastico, le vacanze natalizie, quelle pasquali e le ulteriori sospensioni delle attività didattiche.

Quando suonerà la prima campanella

L’inizio dell’anno scolastico non sarà uguale in tutta Italia. Ad aprire le scuole per prime sarà la Provincia autonoma di Bolzano, dove gli studenti torneranno in classe il 7 settembre 2026.

Nei giorni successivi toccherà a Valle d’Aosta, Veneto e Trentino, mentre gran parte delle Regioni partirà tra il 14 e il 16 settembre. L’avvio più tardivo è previsto in Puglia, dove le lezioni inizieranno il 17 settembre 2026.

Per quanto riguarda la Sicilia, il ritorno tra i banchi è fissato per il 15 settembre 2026.

Le date di fine anno scolastico

Anche la conclusione delle lezioni varierà da territorio a territorio. Le prime scuole a chiudere saranno quelle di Emilia-Romagna e Marche il 5 giugno 2027.

La maggior parte delle Regioni terminerà invece tra l’8 e il 10 giugno, mentre gli studenti del Veneto resteranno in classe fino al 12 giugno. La chiusura più tardiva sarà quella della Provincia autonoma di Bolzano, prevista per il 16 giugno 2027.

In Sicilia l’ultimo giorno di lezione è fissato al 10 giugno 2027.

Vacanze di Natale: stop tra dicembre e gennaio

Nel Calendario scolastico 2026/27 le festività natalizie si concentrano tra il 23 o il 24 dicembre 2026 e il 5 o il 6 gennaio 2027, a seconda delle disposizioni regionali.

In Sicilia la sospensione delle attività didattiche si protrarrà fino al 7 gennaio 2027, offrendo agli studenti qualche giorno in più di vacanza rispetto ad altre Regioni.

Le vacanze di Pasqua

Per quanto riguarda la Pasqua, la maggior parte degli studenti italiani sarà a casa tra il 25 e il 30 marzo 2027.

L’unica eccezione significativa riguarda la Provincia autonoma di Trento, dove la pausa pasquale sarà prolungata fino al 31 marzo.

Ponti e giorni di sospensione

Tra gli aspetti più attesi del Calendario scolastico 2026/27 ci sono i ponti e le giornate di sospensione aggiuntive.

Tra le date più ricorrenti figurano il 2 novembre per la commemorazione dei defunti, il ponte dell’Immacolata il 7 dicembre 2026 e alcune giornate di stop legate al Carnevale nel mese di febbraio.

In diverse Regioni sono inoltre previsti ponti tra fine aprile e inizio maggio e ulteriori sospensioni in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2027.

Scuola dell’infanzia: attività fino a fine giugno

Per la scuola dell’infanzia il calendario segue regole differenti rispetto agli altri ordini scolastici. Nella maggior parte delle Regioni le attività termineranno il 30 giugno 2027.

Sono previste alcune eccezioni, come il Friuli Venezia Giulia dove la chiusura è fissata al 26 giugno e il Trentino, che adotta calendari differenziati per alcune tipologie di scuole.