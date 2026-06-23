Nuovi disagi per l’erogazione idrica nella provincia etnea. Acoset comunica che a causa di un guasto improvviso, nella giornata di oggi, i residenti dei comuni di Aci Sant’Antonio e Pedara devono fare i conti con un disservizio idrico.

L’interruzione si rende necessaria per consentire interventi urgenti di manutenzione straordinaria all’impianto di produzione.

Gli orari del disservizio e le zone interessate

I lavori di riparazione si concentreranno nella prima parte della giornata. Di seguito i dettagli comunicati:

Inizio dei lavori: ore 8:00 di martedì 23 giugno 2026.

Durata prevista: l’intervento si protrarrà fino alle prime ore del pomeriggio.

Comuni coinvolti: Aci Sant’Antonio e Pedara (intere aree comunali o zone collegate alla rete principale).

La causa del problema è legata al guasto di un’elettropompa a servizio della galleria Ciapparazzo. I tecnici saranno sul posto per procedere alla rimozione del macchinario danneggiato e alla sua contestuale sostituzione con una nuova apparecchiatura, così da ripristinare il pieno potenziale del flusso idrico.

I tempi per il ritorno alla normalità

Il ripristino del servizio non sarà immediato. Una volta conclusi i lavori di sostituzione nel primo pomeriggio, gli impianti verranno immediatamente riavviati.

Tuttavia, come di consueto in questi casi, la regolare erogazione dell’acqua nelle case avverrà in modo graduale. Sarà infatti necessario attendere i tempi tecnici indispensabili per il riempimento delle condotte e per la stabilizzazione della pressione nei tubi, specialmente per le utenze situate nelle zone idraulicamente più alte o lontane dai serbatoi.

Si raccomanda ai cittadini delle zone interessate di limitare i consumi non essenziali nelle ore dell’intervento.