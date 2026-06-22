Meteo Sicilia: la Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato l’avviso n. 120 del 22 giugno 2026 per rischio incendi e ondate di calore, valido per 24 ore a partire dalle ore 00:00 di martedì 23 giugno 2026.

Un vasto promontorio di matrice subtropicale proveniente dal Nord Africa sta determinando condizioni di stampo pienamente estivo su tutto il Paese. In Sicilia il quadro meteorologico prevede cieli soleggiati con possibili rovesci o temporali a evoluzione diurna confinati alle zone interne e montuose, venti deboli e temperature massime elevate nell’entroterra.

Meteo Sicilia, rischio Incendi: preallerta in tutte le province

In conformità con le procedure della Campagna estiva AIB (Antincendio Boschivo) avviata lo scorso maggio, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di PREALLERTA (colore arancione) per l’intero territorio regionale.

Sebbene i modelli matematici stimino una pericolosità “bassa” o “media” a seconda delle zone, i sindaci di tutti i Comuni sono chiamati ad attivare le fasi operative di contrasto e a mantenere i contatti con le strutture locali, la Prefettura e la Regione.

I livelli di pericolosità previsti per la giornata del 23 giugno 2026:

Cosa comporta la Preallerta? Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale nelle zone a pericolosità media (Catania e Siracusa) sono tali da poter generare incendi con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce.

Ondate di calore: temperature percepite fino a 35°C

Il bollettino della Protezione Civile monitora anche il rischio legato alle ondate di calore nelle tre principali città metropolitane dell’isola per le giornate del 23 e 24 giugno 2026. Per entrambe le giornate è stato assegnato il LIVELLO 1 (colore giallo).

Questo livello indica la presenza di temperature elevate che, pur non costituendo un rischio imminente per la salute della popolazione generale, rappresentano una fase meteorologica che può precedere ondate di calore più intense.

Le temperature massime percepite vedono la provincia etnea in cima alla classifica regionale per entrambe le giornate:

Catania: picco di 35°C percepiti (Allerta Gialla – Livello 1).

Messina: picco di 34°C percepiti (Allerta Gialla – Livello 1).

Palermo: picco di 33°C percepiti (Allerta Gialla – Livello 1).

La Protezione Civile raccomanda alle autorità locali e alla cittadinanza di seguire le normali norme di prudenza, prestando particolare attenzione ai soggetti fragili nelle ore più calde della giornata.