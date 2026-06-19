Aperti ufficialmente da sabato 20 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, gli arenili delle spiagge libere n. 1 e n. 3 della Plaia di Catania. Lo ha reso noto l’assessore al Mare Andrea Guzzardi al termine degli interventi necessari per rendere pienamente funzionali i due ampi spazi comunali destinati alla libera fruizione del mare.

La ditta affidataria del servizio ha completato l’allestimento di tutte le strutture necessarie, comprese le aree dedicate ai servizi igienici e alle docce, il punto ristoro con servizio bar, il parcheggio custodito, il servizio di salvataggio in mare, i percorsi e le dotazioni per l’accessibilità delle persone con disabilità e le aree a verde, al fine di garantire comfort e sicurezza ai cittadini e ai visitatori.

Le tariffe del parcheggio custodito sono fissate in 3 euro giornalieri per le autovetture e in 2 euro per motocicli e scooter.

Slitta invece di alcuni giorni l’apertura della spiaggia libera n. 2 a causa del completamento di alcuni adempimenti burocratici. L’attivazione del servizio, ha specificato l’assessore Guzzardi, è comunque prevista nel corso della prossima settimana.