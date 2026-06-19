L’Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura temporanea al traffico di viale Mediterraneo e delle relative bretelle di accesso, necessaria per eseguire in condizioni di sicurezza per gli operatori, interventi urgenti e coordinati di manutenzione del sottopasso.

I lavori, che prevedono la pulizia generale, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, l’ammodernamento e la sostituzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, si svolgeranno nelle notti a partire da, lunedì 22 a giovedì 26 giugno 2026, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Durante tale fascia oraria, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli strettamente necessari all’esecuzione delle lavorazioni.

La misura interessa specificamente l’intero tracciato di viale Mediterraneo, la bretella di collegamento tra viale Marco Polo e via Vincenzo Giuffrida, la bretella di collegamento tra il controviale Sud di viale Odorico da Pordenone e viale Mediterraneo, nonché la bretella di collegamento tra via Nuovalucello e viale Mediterraneo. Si invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea installata e a pianificare percorsi alternativi durante le fasce orarie indicate. Il rispetto dell’ordinanza sarà vigilato dagli organi di Polizia Locale e Stradale competenti.