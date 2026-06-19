Una vasta attività di controllo straordinario del territorio è stata coordinata dalla Polizia di Stato nel centro storico di Catania, al fine di contrastare fenomeni di degrado, di criminalità e di illegalità diffusa.

L’azione di controllo è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” e ha visto l’impiego di diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, del Corpo Forestale della Regione Siciliana e degli agenti dei settori “annona” e “viabilità” della Polizia Locale.

Nello specifico, sono stati condotti accertamenti in 4 attività commerciali, a seguito dei quali sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno determinato la contestazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 20.000 euro.

Il titolare di un ristorante è stato multato per mancata tracciabilità e inidoneità di alimenti al consumo umano, con una sanzione di 12.000 euro e il contestuale sequestro di 30 chili di alimenti, che, dopo i primi rilievi del Corpo Forestale, sono stati giudicati inidonei al consumo umano dal personale del settore “Veterinario” dell’Asp di Catania, giunti appositamente sul posto. Inoltre, al ristoratore è stata contestata la mancanza di informazione ai consumatori con una sanzione di 4.000 euro e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACPP con un’ulteriore sanzione pari a 2.000 euro. La Polizia Locale “annonaria” ha riscontrato l’assenza del cartello con gli orari di apertura al pubblico e la pubblicità non autorizzata, comminando sanzioni per un totale di 738 euro.

In una pizzeria è stata riscontrata la mancanza della Cila per una struttura precaria su suolo pubblico asservita all’attività commerciale, che ha determinato la sanzione di 1000 euro, nonché l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le altre due attività controllate sono risultate in regola.

Contestualmente, si è proceduto a vigilare sul rispetto delle norme del Codice della Strada, mediante l’istituzione di diversi posti di controllo dislocati nei punti nevralgici del centro, procedendo ad identificare 176 persone, delle quali 52 con precedenti, e a controllare 52 mezzi, tra auto e moto.

Tra le infrazioni più frequentemente rilevate la mancanza della prescritta revisione periodica del mezzo e l’assenza dell’assicurazione per la responsabilità civile, per cui si è proceduto rispettivamente alla sospensione dalla circolazione stradale e al sequestro amministrativo dei veicoli interessati.

Infine, una pattuglia in borghese del Commissariato, insieme agli agenti del settore “Viabilità” della Polizia Locale, ha effettuato un mirato servizio per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In due distinte occasioni, in centro, i poliziotti hanno notato due uomini che si aggiravano tra le auto, chiedendo denaro agli automobilisti in cerca di un parcheggio negli stalli deputati alla sosta gratuita dei mezzi.

I due parcheggiatori abusivi, un catanese e uno straniero, sono stati bloccati e sanzionati come previsto dalla normativa vigente.