Ecco il testo dell’articolo con i grassetti inseriti nei punti chiave per evidenziare le tariffe, le formule sperimentali e le novità del servizio:

La Giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha introdotto una serie di misure mirate alla razionalizzazione e alla trasparenza del servizio taxi in città. Il provvedimento, nato in piena sinergia con le associazioni di categoria UGL/Taxi Catania, Sindacato Italiano Libero Trasporti e URI (Unione dei Radiotaxi d’Italia), mette al centro la tutela di consumatori, turisti e residenti attraverso una rimodulazione dell’offerta basata sulla digitalizzazione e su tariffe fisse agevolate.

Tra le novità principali figura la promozione sistematica dell’utilizzo del POS e di strumenti digitali per favorire la tracciabilità e semplificare i pagamenti. È inoltre previsto l’obbligo di esposizione chiara delle tariffe a bordo e il rilascio di ricevute digitali tramite applicazioni dedicate, eliminando così qualsiasi asimmetria informativa a danno del cittadino. Sul fronte ambientale, la delibera promuove incentivi alla progressiva conversione delle vetture verso mezzi a basse o zero emissioni, per migliorare la qualità complessiva dell’aria e garantire standard elevati di accessibilità.

I vantaggi immediati per l’utenza si concentrano nell’introduzione di tre formule tariffarie fisse sperimentali, valide fino al 31 dicembre 2026 e pensate per specifiche fasce e necessità della popolazione:

In merito all’approvazione del provvedimento, l’assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Musumeci, ha dichiarato:

“Con questa delibera l’amministrazione Trantino compie una svolta attesa, mettendo al centro la tutela del consumatore e la sicurezza urbana. Grazie alla collaborazione con i tassisti, offriamo oggi all’utenza formule innovative e agevolate, come il servizio notturno o le tariffe fisse per l’aeroporto, garantendo la massima trasparenza tramite i pagamenti digitali e le ricevute su app: un passo avanti per rendere Catania più accogliente, efficiente e sicura per cittadini e turisti”.

La Giunta Comunale ha inoltre deliberato l’aggiornamento delle tariffe taxi con decorrenza dal 1° luglio 2026, un provvedimento che giunge dopo venti anni dall’ultimo adeguamento. I nuovi valori prevedono:

lo scatto iniziale a 4,00 euro ;

la tariffa chilometrica a 1,60 euro ;

la corsa minima a 7,00 euro ;

la sosta oraria a 26,00 euro.

Il supplemento notturno è fissato a 4,00 euro, quello festivo a 3,00 euro e il combinato notturno/festivo a 5,00 euro. Per ogni bagaglio a mano si applica 1,00 euro, mentre il diritto per radiotaxi o colonnina è di 2,00 euro. I diritti per l’aeroporto e la zona industriale si attestano a 9,00 euro. I supplementi per i quartieri periferici, la zona balneare Plaia e il trasporto di animali sono stabiliti a 3,00 euro ciascuno. Infine, si applica una maggiorazione di 4,00 euro per il quinto passeggero e di 3,00 euro dal sesto passeggero in poi.