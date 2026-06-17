Fino al prossimo 31 luglio, la viabilità sulla strada provinciale Quota Mille – Etna Settentrionale subirà delle modifiche nel tratto tra l’innesto con la SR Mareneve e la SS 284, a circa tre chilometri da Randazzo. Il provvedimento, che interessa anche le diramazioni per Rovittello e Passopisciaro nei territori di Randazzo, Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, prevede l’istituzione del senso unico alternato e un limite di velocità ridotto a 20 km/h.

I lavori previsti

L’ordinanza si è resa indispensabile per consentire in sicurezza gli interventi di scerbatura e rimozione della vegetazione infestante lungo le banchine e i margini della carreggiata, operazioni fondamentali per migliorare la visibilità e la sicurezza stradale. La Città metropolitana di Catania invita tutti gli automobilisti a guidare con la massima prudenza e a rispettare la segnaletica temporanea di cantiere, scusandosi per i disagi temporanei. Questi lavori permetteranno di restituire una delle principali arterie dell’area etnea decisamente più sicura e fruibile.