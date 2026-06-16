Nuovi interventi di manutenzione e controllo lungo la rete autostradale siciliana. A partire da oggi, martedì 16 giugno, e fino a venerdì 19 giugno 2026, l’autostrada A01 Catania-Siracusa sarà interessata da attività periodiche di ispezione strutturale all’interno delle gallerie.

I controlli, coordinati da Anas, comporteranno alcune modifiche alla circolazione stradale, mirate tuttavia a ridurre al minimo l’impatto sul traffico in una tratta particolarmente frequentata da pendolari e turisti.

Le tratte interessate e il calendario dei lavori

Il provvedimento riguarderà esclusivamente la carreggiata in direzione Catania, coprendo l’intero asse autostradale dal km 0,000 al km 25,142.

Per limitare i disagi nelle ore di punta serali e notturne, i tecnici saranno operativi all’interno di una specifica fascia oraria diurna:

Giorni interessati: dal 16 al 19 giugno 2026

Orario dei cantieri: dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento delle verifiche in totale sicurezza, Anas ha predisposto una parziale parzializzazione della carreggiata. Nei tratti autostradali all’interno delle gallerie sarà prevista la chiusura della sola corsia di emergenza. “La viabilità, come indicato dalla segnaletica di cantiere, sarà garantita mantenendo aperte sia la corsia di marcia che di sorpasso al fine di minimizzare i disagi per gli utenti stradali”, fa sapere Anas in una nota ufficiale.

I conducenti sono comunque invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale provvisoria installata in prossimità dei cantieri e a rispettare i limiti di velocità segnalati per garantire la sicurezza degli operai e degli stessi automobilisti.