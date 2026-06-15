Una rete viaria più sicura, ordinata e funzionale per cittadini, pendolari e turisti. È questo l’obiettivo del piano di manutenzione avviato dalla Città Metropolitana di Catania lungo le principali strade provinciali del territorio etneo. Da settimane le squadre operative della Società Città Metropolitana Catania (SCMC) sono impegnate in una serie di interventi che spaziano dalla pulizia dei margini stradali alla cura del verde, fino al rifacimento della segnaletica, in vista dell’aumento dei flussi di traffico previsto durante la stagione estiva.

Un piano diffuso su tutta la rete provinciale

Le attività programmate interessano progressivamente numerose arterie del territorio e rappresentano una risposta concreta alle esigenze di manutenzione emerse negli ultimi mesi. Il progetto, coordinato dalla Società Città Metropolitana Catania presieduta da Giacomo Bellavia, punta a migliorare le condizioni generali della viabilità attraverso operazioni di pulizia e riqualificazione. Tra gli interventi previsti figurano:

il taglio delle siepi,

la rimozione della vegetazione spontanea che invade le carreggiate,

la sistemazione delle aree laterali alle strade.

L’obiettivo è garantire una maggiore visibilità agli automobilisti e prevenire situazioni di potenziale pericolo causate dalla crescita incontrollata del verde.

Viale Kennedy torna più ordinato e sicuro

Tra i cantieri più significativi ormai prossimi alla conclusione c’è quello che riguarda Viale Kennedy, uno dei collegamenti più importanti della fascia costiera catanese. L’arteria, che conduce alla Playa e alle strutture balneari del litorale, registra ogni anno un notevole incremento del traffico durante i mesi estivi. Qui gli operai hanno effettuato interventi di potatura e manutenzione delle alberature, oltre alla pulizia di oleandri, arbusti e siepi presenti negli spartitraffico e nelle rotatorie. I lavori hanno consentito di migliorare sensibilmente la visibilità lungo il percorso, contribuendo al tempo stesso a restituire un’immagine più curata e decorosa a uno degli ingressi più frequentati della città.

Nuova segnaletica sulla provinciale dell’Etna

Importanti interventi sono stati completati anche lungo la Strada Provinciale 92, la panoramica arteria che attraversa numerosi centri etnei e conduce fino al Rifugio Sapienza, punto di riferimento per le escursioni sull’Etna. In questo tratto la manutenzione non si è limitata alla pulizia e alla cura del verde, ma ha riguardato anche il rifacimento della segnaletica orizzontale in diversi segmenti della carreggiata. Un’operazione particolarmente importante per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, quando migliaia di visitatori raggiungono il vulcano da ogni parte della Sicilia e dall’estero.

Viabilità pronta alla stagione estiva

L’attività della Società Città Metropolitana Catania si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione e manutenzione del patrimonio viario provinciale. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, infatti, aumenta la necessità di garantire infrastrutture efficienti e sicure, capaci di sostenere il maggiore volume di traffico legato al turismo e agli spostamenti verso le località balneari e montane.

Gli interventi in corso rappresentano un investimento sulla qualità della mobilità e sulla sicurezza stradale, elementi fondamentali per migliorare la vivibilità del territorio e offrire un’accoglienza adeguata a residenti e visitatori. Il programma proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo altre arterie provinciali che necessitano di opere di manutenzione e riqualificazione.