È stata formalmente aggiudicata la gara per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di Largo Bordighera, intervento strategico inserito nell’ambito del programma PN Metro Plus 2021-2027 e finalizzato al rafforzamento delle infrastrutture verdi e della qualità urbana.

L’opera, per uno stanziamento complessivo di circa un milione di euro, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rigenerazione sostenibile della città e mira a restituire alla comunità uno spazio pubblico rinnovato, più accessibile, inclusivo e ambientalmente efficiente. L’avvio dei lavori è previsto tra circa un mese, una volta completati gli adempimenti propedeutici alla consegna del cantiere. Elemento cardine dell’intervento è la creazione di una connessione funzionale tra la piazza esistente e la scarpata prospiciente via Sassari, che sarà riqualificata con un altro progetto anch’esso pronto per andare in gara, consentendo così la continuità degli spazi e una migliore vivibilità complessiva.

Il progetto che si avvia realizzazione, realizzato dal gruppo di lavoro coordinato da Salvo Malfitana della Direzione Ambiente diretto da Lara Riguccio, interviene su un’area di circa 5.000 metri quadrati, oggi caratterizzata da una fruizione parziale e da diffuse condizioni di degrado, con l’obiettivo di trasformarla in un sistema unitario e più ampio di parco urbano.

L’impostazione generale del progetto si fonda su principi di rigenerazione urbana: incremento della copertura arborea e delle superfici permeabili e miglioramento del microclima. La riqualificazione prevede infatti un significativo potenziamento del verde, con nuove alberature e essenze arbustive, oltre al recupero delle superfici prative e alla creazione di zone ombreggiate, fondamentali soprattutto nei periodi estivi.

Sul piano operativo, l’intervento introduce una serie articolata di azioni. Verranno ridisegnate le quattro grandi aiuole esistenti secondo un linguaggio più contemporaneo, mantenendo l’impianto originario ma migliorandone la leggibilità e la funzionalità. Saranno realizzate nuove aree attrezzate, tra cui una zona fitness all’aperto, una rinnovata area giochi per bambini con pavimentazione anti-trauma e spazi dedicati alla socializzazione con panchine e tavoli. Particolare attenzione sarà riservata anche all’ordine e alla fruizione degli spazi esistenti, come nel caso dell’area del chiosco, che verrà regolamentata e integrata nel disegno complessivo.

Il progetto prevede inoltre il completo rinnovamento degli impianti: sarà installato un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico e un impianto di irrigazione di ultima generazione in grado di ottimizzare l’uso delle risorse idriche. Saranno introdotti anche elementi per la mobilità sostenibile, come stalli per biciclette, e sistemi di controllo degli accessi, tra cui dissuasori mobili a scomparsa.

Di particolare rilievo è la scelta di utilizzare materiali drenanti e soluzioni progettuali orientate alla sostenibilità nel tempo, con l’impiego di essenze vegetali adattative e materiali durevoli che riducono la necessità di manutenzione.

“Con l’aggiudicazione di questo intervento di Largo Bordighera compiamo un passo concreto e avviamo un percorso più ampio in una logica di sistema integrato – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino -. Questo infatti è il primo tassello di un progetto più esteso che prevede la piena connessione con la scarpata di via Sassari, già ammessa a finanziamento nell’ambito dei fondi FUA . L’obiettivo è costruire un unico grande sistema di spazi pubblici, integrato e continuo, capace di rigenerare profondamente questa parte della città”.

“Questo progetto interpreta pienamente la nostra visione di transizione ecologica applicata al contesto urbano – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Giovanni Petralia –. Non si tratta solo di riqualificare un’area, ma di rigenerare un sistema, aumentando il verde e offrendo servizi moderni e sostenibili alla comunità”.