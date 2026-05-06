Domenica 10 maggio 2026 Catania si prepara a vivere la 18ª edizione di “Corri Catania – Progetto Proteggiamo l’Infanzia”, la manifestazione podistica solidale che ogni anno richiama migliaia di partecipanti nel cuore della città. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, che partirà da Piazza Università alle ore 10:00 con arrivo in Piazza Duomo, il Comune ha predisposto un piano straordinario di modifiche alla viabilità e alla sosta lungo l’intero percorso.

Centro storico chiuso al traffico per la gara solidale

Dalle ore 8:30 e fino a cessate esigenze sarà in vigore il divieto di transito lungo tutto il percorso della manifestazione, con eccezioni riservate ai mezzi di soccorso, alle Forze dell’Ordine e ai veicoli dell’organizzazione. Le limitazioni interesseranno alcune delle principali arterie del centro storico, tra cui via Etnea, via Sant’Euplio, piazza Roma, via Filippo Corridoni, via Al Carmine, piazza Carlo Alberto, via Puccini, via Vittorio Emanuele II e le strade limitrofe che collegano il cuore cittadino fino a Piazza Duomo. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei partecipanti e consentire lo svolgimento regolare della corsa in un contesto urbano completamente liberato dal traffico veicolare.

Divieti di sosta e presidio della viabilità

Parallelamente al blocco del transito, dalle ore 00:00 alle 14:00 scatterà anche il divieto di sosta con rimozione coatta nelle aree attraversate dalla gara. Le restrizioni riguarderanno diversi tratti strategici del centro, tra cui via Angelo Litrico, via Sant’Euplio, via Filippo Corridoni, via Al Carmine, via Galvagna, via Giacomo Puccini e via Monsignor Ventimiglia, oltre a piazza Cutelli e altre strade adiacenti al percorso. Sarà inoltre predisposta un’area per il Posto Medico Avanzato in piazza Grenoble, a supporto dell’assistenza sanitaria durante l’evento, mentre la Polizia Stradale sarà incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni.

Invito ai cittadini: una città che corre insieme per un messaggio sociale

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo gli spostamenti, così da limitare i disagi e favorire il regolare svolgimento della manifestazione. Al di là delle inevitabili modifiche alla viabilità, “Corri Catania” rappresenta infatti un appuntamento che va oltre l’aspetto sportivo: è un’iniziativa che trasforma il centro urbano in uno spazio condiviso di partecipazione collettiva, in cui migliaia di persone corrono non solo per lo sport ma per sostenere progetti dedicati all’infanzia e alla solidarietà.

L’evento richiama ogni anno famiglie, studenti, associazioni e semplici cittadini, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a promuovere una cultura del benessere e dell’inclusione. In questa prospettiva, la chiusura temporanea delle strade diventa il prezzo necessario per un momento in cui la città si riconosce in un obiettivo comune, restituendo spazio alle persone e ai valori sociali che la manifestazione intende promuovere.