CATANIA – Un passo decisivo verso il rafforzamento della sanità territoriale e l’integrazione dei servizi sanitari e sociali. Domani, 23 aprile 2026, l’Asp di Catania inaugura due importanti presidi che rappresentano il nuovo volto dell’assistenza di prossimità: la Casa della Comunità hub di San Giorgio-Librino e la Casa della Comunità spoke di Misterbianco.

Il calendario delle inaugurazioni

Il programma della giornata prevede due momenti ufficiali:

Ore 10.00: Inaugurazione della Casa della Comunità hub a San Giorgio-Librino (Stradale San Giorgio, 103/105).

Ore 12.00: Inaugurazione della Casa della Comunità spoke a Misterbianco.

A presenziare agli eventi sarà il vertice aziendale dell’Asp di Catania, composto dal direttore generale Giuseppe Laganga Senzio, dal direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede e dal direttore amministrativo Tamara Civello. Saranno presenti, inoltre, i sindaci dei comuni interessati, il direttore del Distretto Pietro Mazzeo, oltre a rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, sindacale, associativo e i progettisti che hanno curato l’opera.

Focus su San Giorgio-Librino: un investimento per il territorio

La Casa della Comunità di San Giorgio-Librino, fulcro del sistema territoriale, è stata oggetto di un profondo intervento di riqualificazione reso possibile grazie ai fondi PNRR, per un investimento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro.

I lavori non hanno riguardato solo un restyling estetico, ma una vera e propria rifunzionalizzazione degli spazi. Gli interventi hanno garantito:

Miglioramento dell’accessibilità: Una nuova distribuzione degli ambienti studiata per rendere i servizi più fruibili e accoglienti per i cittadini.

Efficientamento impiantistico: L’ammodernamento completo degli impianti idrici, elettrici e dei sistemi di trattamento aria e climatizzazione, garantendo standard elevati di sicurezza e comfort.

Verso una sanità di prossimità

Le nuove Case della Comunità si pongono l’obiettivo di essere punti di riferimento stabili per la cittadinanza, facilitando l’accesso alle prestazioni e promuovendo una maggiore integrazione tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e servizi sociali. Un modello che mette al centro il paziente, avvicinando la sanità pubblica ai quartieri e ai comuni della provincia catanese.