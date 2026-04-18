Modifiche alla viabilità previste per la giornata di lunedì 20 aprile 2026: a causa di un corteo studentesco autorizzato dalla Questura, l’amministrazione ha varato un piano di temporanei provvedimenti per gestire il traffico cittadino e garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito in via Firenze nel tratto compreso tra via Guglielmo Oberdan e largo Rosolino Pilo.

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine del corteo, sarà inoltre disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso interessato dal passaggio dei partecipanti, che si snoderà lungo via Firenze, via Guglielmo Oberdan, piazza Trento, viale XX Settembre, viale Regina Margherita, piazza Roma e piazza Santa Maria del Gesù.

Contestualmente, nelle medesime aree e in alcune vie limitrofe, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta, in particolare in via Firenze, largo Rosolino Pilo, via Guglielmo Oberdan e via Verona, nei tratti indicati dalla segnaletica temporanea che sarà apposta sul posto.

La raccomandazioni delle autorità – Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale e alle indicazioni fornite dagli organi di polizia stradale, nonché a programmare con anticipo gli spostamenti, utilizzando percorsi alternativi al fine di limitare i disagi alla circolazione.