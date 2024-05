Autovelox Circonvallazione Catania, assessore Porto: “non per fare cassa”

Sicurezza stradale rafforzata a Catania con l'installazione di nuovi autovelox nei pressi della Cittadella Universitaria.

La sicurezza stradale a Catania fa un significativo passo avanti con l’attivazione dei primi due autovelox fissi lungo la circonvallazione, nei pressi della Cittadella Universitaria. Questa misura è solo l’inizio, poiché altri tre dispositivi saranno presto operativi nelle zone di Ognina e Nesima. Il limite di velocità è stato fissato a 50 km/h per l’intera tratta, un provvedimento che mira a ridurre gli incidenti e a proteggere la vita dei cittadini.

In aggiunta agli autovelox, verranno installate telecamere T-Red ai semafori, per contrastare il fenomeno degli automobilisti che non rispettano il segnale rosso, una delle principali cause di incidenti urbani.

Proprio il Comandante dei Vigili Urbani, Stefano Sorbino, ha sottolineato il cambiamento operativo che deriva dall’introduzione degli autovelox fissi: “Da tanti anni impiegavamo una pattuglia dotata di un autovelox mobile, con questo intervento sarà liberata e impiegata diversamente. La circonvallazione è un tratto importante e pericoloso, questa installazione garantisce sicurezza ai pedoni e alla viabilità nella zona“.

Durante una conferenza stampa, il sindaco Enrico Trantino e il vicesindaco con delega alla Mobilità, Paolo la Greca, hanno illustrato i dettagli dell’intervento. L’assessore alla Viabilità, Alessandro Porto, ha ribadito l’intento dell’amministrazione: “Non è nostra intenzione fare cassa con questi autovelox. Il nostro scopo primario è prevenire tragedie come quella che ha coinvolto la studentessa Chiara Adorno.” Con queste parole, l’amministrazione comunale conferma il suo impegno a favore della sicurezza stradale, un impegno che va oltre la semplice installazione di dispositivi tecnologici. È un invito alla comunità di Catania a unirsi in un patto di responsabilità collettiva, per onorare la memoria di Chiara e di tutti coloro che hanno perso la vita sulle strade, lavorando insieme per un futuro in cui le strade della nostra città siano sempre più sicure per tutti.