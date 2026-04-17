Unict: a causa di un atto vanadalico alla rete in fibra ottica, l’Ateneo comunica un disservizio riguardante i servizi online Portale Studenti e Portale Docenti. Di seguito, il comunicato ufficiale:

Si informa la comunità universitaria che, a seguito di un atto vandalico che ha danneggiato la rete in fibra ottica, l’accesso al Portale Studenti e al Portale Docenti è temporaneamente non disponibile.

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare l’infrastruttura e si prevede che tutti i servizi torneranno pienamente operativi entro la mattinata di lunedì 20 aprile.

Consapevoli del disagio che tale interruzione può causare, ce ne scusiamo, ringraziando tutti per la comprensione e la collaborazione.