Concorso INFN Sicilia: L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di collaboratori amministrativi a tempo indeterminato. Una delle sedi interessate riguarda direttamente la Sicilia, con opportunità di lavoro presso i Laboratori Nazionali del Sud, situati a Catania.

Si tratta di una selezione importante per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione in un ente di rilievo scientifico nazionale, con stabilità contrattuale e inserimento a tempo indeterminato.

Il posto disponibile a Catania

Per la sede siciliana è previsto un posto da Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale, con attività legate alla rendicontazione e al monitoraggio di progetti.

Il profilo richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente ad indirizzo economico (Amministrazione, Finanza e Marketing o titoli equivalenti), oltre a un’esperienza lavorativa documentata di almeno 18 mesi in attività amministrative o di gestione e rendicontazione di progetti pubblici, nazionali o comunitari.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso INFN tutti i candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, tra cui cittadinanza italiana o europea, maggiore età, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici e assenza di provvedimenti di esclusione dalla pubblica amministrazione.

È inoltre richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana e il possesso del titolo di studio previsto dal bando, insieme all’esperienza professionale richiesta per il profilo specifico.

Come si svolge la selezione

La procedura selettiva prevede la valutazione dei titoli e due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. Durante le prove verranno valutate anche le competenze informatiche, in particolare l’uso del pacchetto Office, e la conoscenza della lingua inglese.

Le prove verteranno sulle materie indicate nel bando ufficiale e seguiranno le nuove regole previste dalla normativa sui concorsi pubblici.

Scadenze e domanda online

Per il profilo destinato alla Sicilia, la domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica entro il 27 aprile 2026, attraverso la piattaforma ufficiale dell’INFN e il Portale del Reclutamento inPA.

È necessario registrarsi al portale e disporre di un indirizzo PEC per eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’ente.

Un’opportunità stabile nella ricerca scientifica

Il concorso rappresenta un’importante occasione per entrare in un ente pubblico di ricerca riconosciuto a livello internazionale, contribuendo alle attività amministrative dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania, uno dei poli scientifici più rilevanti del Mezzogiorno.