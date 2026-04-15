In un contesto in cui il tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità assume un ruolo sempre più centrale nel dibattito sociale ed educativo, l’esperienza dell’Atelier nel Bosco rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa diventare non solo luogo di formazione, ma anche spazio di integrazione reale e quotidiana. Venerdì 17 aprile, con una festa aperta alla comunità, l’istituto celebrerà l’assunzione di Francesco Strati, giovane catanese che dopo un percorso di tirocinio entra ufficialmente a far parte del personale scolastico come “maestro speciale”, trasformando un progetto educativo in una storia di inclusione e partecipazione attiva.

Inclusione e lavoro: una festa per celebrare un nuovo inizio

Venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 10:00, presso l’Atelier nel Bosco, si terrà una grande festa aperta a famiglie, stampa e cittadini per celebrare un importante traguardo di inclusione lavorativa. Protagonista dell’evento sarà Francesco Strati, 33enne Catanese con disabilità, che entrerà ufficialmente a far parte del personale della scuola nel ruolo di “maestro speciale”. L’assunzione avverrà proprio nel giorno del suo compleanno, rendendo il momento ancora più significativo per la comunità scolastica e per tutti coloro che hanno seguito il percorso di inserimento lavorativo avviato circa un anno fa.

Un percorso di crescita tra tirocinio e integrazione

Il progetto che ha portato all’assunzione di Francesco nasce da un tirocinio formativo che, nel tempo, si è trasformato in una piena integrazione all’interno della struttura educativa. Secondo la preside Graziella Messina, Francesco ha dimostrato notevoli capacità relazionali ed emotive, diventando una figura di riferimento per la scuola. L’esperienza si inserisce in una visione educativa che valorizza le cosiddette competenze non cognitive, ritenute fondamentali nel processo di crescita dei bambini e nella costruzione di un ambiente scolastico inclusivo. Il suo contributo quotidiano viene descritto come essenziale per il funzionamento e l’identità stessa della scuola, che punta a un modello educativo fondato sulla collaborazione e sull’accoglienza.

Un modello educativo basato sull’inclusione sociale

L’Atelier nel Bosco si distingue come una scuola dell’infanzia ispirata alla pedagogia del bosco, immersa nella natura e caratterizzata da ambienti educativi innovativi e non convenzionali. L’istituto promuove un approccio didattico basato sulla libera esplorazione sensoriale e corporea, con spazi privi di schemi rigidi, lavagne a muro e attività di gioco creativo. Negli ultimi mesi, la struttura ha inoltre avviato un progetto di inclusione sociale che prevede accoglienza e assistenza gratuita per bambini con disabilità o in condizioni di fragilità sociale, ribadendo la volontà di rendere l’educazione accessibile a tutti senza barriere economiche o sociali.

Una scelta educativa e sociale per una comunità inclusiva

Secondo la preside Graziella Messina, l’inclusione rappresenta un principio fondamentale che deve tradursi in azioni concrete e quotidiane. L’obiettivo della scuola è quello di costruire una comunità educativa basata su rispetto, ascolto e responsabilità condivisa, superando le difficoltà che spesso le famiglie incontrano nei percorsi di accesso ai servizi educativi. L’assunzione di Francesco viene quindi presentata come il naturale proseguimento di una filosofia già avviata, che mira a trasformare la scuola in un luogo di crescita aperto a tutti, senza esclusioni. La festa di venerdì rappresenta così non solo un momento celebrativo, ma anche un simbolo di un modello educativo che unisce inclusione, innovazione e partecipazione attiva della comunità.