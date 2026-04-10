Sicilia-Il 10 aprile 2006 rappresenta una delle date più simboliche nella lunga e complessa lotta dello Stato contro la Mafia. Dopo oltre quattro decenni di latitanza, veniva arrestato Bernardo Provenzano, figura chiave e ultimo grande vertice di Cosa Nostra, capace di guidare l’organizzazione per anni restando praticamente invisibile. La sua fuga, iniziata nel 1963, era diventata nel tempo il simbolo di uno Stato spesso percepito come incapace di colpire i vertici del potere mafioso.

La sua cattura, invece, ribaltò completamente questa narrazione: non solo segnò la fine della sua latitanza, ma rappresentò la dimostrazione concreta che anche i boss più intoccabili potevano essere raggiunti. Arrivava tredici anni dopo l’arresto di Totò Riina, chiudendo definitivamente il cerchio sulla stagione dei Corleonesi, protagonisti assoluti degli anni più violenti della Mafia Siciliana.

Una caccia lunga decenni

La cattura di Provenzano non fu il frutto del caso né di una singola operazione, ma il risultato di un lavoro investigativo durato anni, fatto di pazienza, studio e sacrifici. A differenza di altre operazioni decisive, non ci furono collaboratori di giustizia determinanti, ma una rete complessa di indagini basate su intercettazioni, pedinamenti e sull’analisi dei cosiddetti “pizzini”, i messaggi scritti con cui il boss comunicava con i suoi uomini.

Centrale fu il ruolo di Renato Cortese e della squadra “Catturandi” di Palermo, che per anni seguì tracce minime, ricostruendo una rete invisibile di contatti e movimenti. L’irruzione nel casolare di Corleone, dove Provenzano viveva in condizioni spartane ma protetto da una rete fedelissima, fu il punto di arrivo di un percorso investigativo che dimostra quanto la lotta alla mafia sia fatta soprattutto di perseveranza e dedizione silenziosa, lontana dai riflettori.

Il crollo di un sistema e le sue conseguenze

L’arresto di Provenzano ebbe un impatto profondo e immediato sull’equilibrio di Cosa Nostra. Già indebolita dalle maxi operazioni giudiziarie degli anni precedenti e dalle condanne del Maxiprocesso di Palermo, l’organizzazione mafiosa perse con lui il suo ultimo grande punto di riferimento. Non si trattò semplicemente della fine di una leadership, ma del collasso di un intero modello di gestione del potere mafioso, fondato su gerarchie rigide, controllo del territorio e relazioni consolidate con ambienti politici ed economici. In Sicilia, quell’arresto fu percepito come una liberazione simbolica, ma anche come l’inizio di una nuova fase: la mafia, privata dei suoi capi storici, iniziò a trasformarsi, abbandonando la strategia della violenza plateale per adottare forme più sottili e meno visibili di infiltrazione.

Due volti della mafia: tra violenza e silenzio

Per comprendere fino in fondo il significato di quella stagione, è fondamentale analizzare le differenze tra le figure di Riina e Provenzano. Totò Riina incarnava la mafia della guerra allo Stato, delle stragi e del terrore, culminate negli attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Provenzano, al contrario, rappresentava una mafia più prudente e strategica, che puntava a ricostruire consenso e a ristabilire equilibri dopo gli anni dello scontro frontale. La sua leadership si basava su una gestione meno appariscente ma altrettanto efficace, fatta di mediazioni, affari e controllo capillare del territorio. Questa evoluzione dimostra come la mafia non sia un fenomeno statico, ma un sistema capace di adattarsi continuamente alle condizioni esterne per sopravvivere.

Memoria e consapevolezza: perché parlarne ancora

A distanza di vent’anni, il ricordo dell’arresto di Provenzano non può e non deve ridursi a una celebrazione del passato. È un momento che continua a interrogare il presente, perché la Mafia, pur cambiando forma, non è scomparsa. Oggi si presenta in maniera meno visibile, più infiltrata nei circuiti economici e finanziari, spesso lontana dalla violenza eclatante che aveva caratterizzato gli anni ’90. Parlare di Provenzano significa allora riflettere su come il fenomeno mafioso si sia evoluto e su quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione. Raccontare, ricordare e confrontarsi diventa fondamentale.

Significa anche riconoscere il lavoro di chi ha combattuto e continua a combattere per la legalità, ricordando che ogni conquista ottenuta può essere fragile se non viene difesa nel tempo. La storia di quegli anni, quindi, non è solo memoria: è uno strumento indispensabile per comprendere il presente e costruire un futuro diverso. Perché la mafia non è soltanto storia, non è solo cronaca: è un fenomeno che cambia volto, si adatta, si nasconde. E allora la vera domanda resta aperta: abbiamo davvero vinto o abbiamo solo imparato a riconoscerla meno?