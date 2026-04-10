Viaggiare gratuitamente in treno attraverso l’Europa a 18 anni non è più soltanto un sogno, ma una concreta opportunità offerta dall’Unione Europea attraverso il programma DiscoverEU. L’iniziativa, inserita all’interno del progetto Erasmus+, nasce con l’obiettivo di permettere ai giovani di esplorare il continente, conoscere culture diverse e vivere un’esperienza formativa che va oltre il semplice turismo. Un’occasione che unisce mobilità sostenibile, crescita personale e scoperta dell’identità europea.

Chi può partecipare e come viene assegnato il pass

Il programma è rivolto ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, che possono candidarsi attraverso la piattaforma ufficiale dell’Unione Europea. La partecipazione è aperta ai cittadini o residenti degli Stati membri dell’UE e dei Paesi associati al programma Erasmus+. I posti disponibili non sono illimitati: vengono distribuiti tra i vari Paesi in base alla popolazione, il che significa che ogni Stato ha una quota specifica. Per l’Italia, ad esempio, sono previsti circa 4.994 pass. La selezione avviene in base a criteri stabiliti dal bando e tiene conto del numero di richieste rispetto ai posti disponibili, rendendo il programma altamente competitivo ma accessibile a chi soddisfa i requisiti.

Come funziona il viaggio gratuito in Europa

I giovani selezionati ricevono un DiscoverEU Travel Pass che consente di viaggiare gratuitamente in treno per un periodo massimo di sette giorni nell’arco di un mese. Il pass è valido in numerosi Paesi europei, inclusi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e alcune destinazioni extra come Norvegia, Islanda, Svizzera, Turchia e altri Paesi associati. L’esperienza è pensata per essere flessibile: ogni partecipante può costruire il proprio itinerario, scegliendo tappe, città e percorsi in base ai propri interessi. Inoltre, in casi particolari legati a chi vive in zone remote o isole, sono previste modalità di trasporto alternative al treno, per garantire a tutti la possibilità di partecipare.

La procedura di candidatura e il quiz di selezione

Per accedere al programma è necessario compilare una domanda online durante il periodo di apertura del bando e inserire i propri dati personali, inclusi documento d’identità o passaporto. Una volta completata la registrazione, i candidati devono affrontare un breve quiz composto da cinque domande a risposta multipla più una domanda di spareggio, utile in caso di parità tra partecipanti. È prevista anche la possibilità di candidarsi in gruppo, ma in questo caso solo il referente dovrà completare il test. Chi viene selezionato riceve inoltre una carta sconti DiscoverEU, che permette di accedere a riduzioni su alloggi, musei, trasporti locali e attività culturali, rendendo il viaggio ancora più accessibile.

Un’esperienza di crescita personale e culturale

DiscoverEU non è soltanto un’opportunità di viaggio, ma un vero e proprio percorso di crescita personale. L’obiettivo del programma è quello di favorire la mobilità giovanile e il dialogo interculturale, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con realtà diverse dalla propria e di sviluppare maggiore autonomia e consapevolezza. Viaggiare attraverso l’Europa significa entrare in contatto con lingue, tradizioni e stili di vita differenti, rafforzando allo stesso tempo il senso di appartenenza a una comunità più ampia. Un’esperienza che, per molti giovani, rappresenta spesso il primo vero contatto con l’Europa “dal vivo”.

Date, tempistiche e periodo di viaggio

Le candidature vengono aperte in finestre temporali precise stabilite dall’Unione Europea: in questa tornata, ad esempio, è possibile presentare domanda dalle 12:00 dell’8 aprile alle 12:00 del 22 aprile. Una volta superata la selezione, i vincitori potranno utilizzare il Travel Pass in un periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027, con ampia libertà nella pianificazione del viaggio. Questa flessibilità consente ai giovani di organizzare esperienze estive o itinerari più lunghi, trasformando il viaggio in un’occasione unica di esplorazione e formazione.