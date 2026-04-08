Interrail 2026: il sogno di esplorare l’Europa zaino in spalla diventa realtà. In occasione del 40esimo anniversario dello spazio Schengen, torna l’iniziativa DiscoverEU, il programma dell’Unione Europea che mette a disposizione ben 40.000 pass gratuiti per i giovani diciottenni. Le candidature si sono aperte oggi alle ore 12:00 e sarà possibile effettuarle fino al 22 aprile 2026 (alle ore 12:00, mezzogiorno, ora di Bruxelles), subito prima della Settimana europea dei giovani 2026.

Se sei nato tra il 2007 e il 2008, questa è l’occasione perfetta per scoprire la diversità del continente, conoscere nuove culture e viaggiare in modo sostenibile. Ecco tutto quello che da sapere su requisiti, scadenze e modalità di candidatura.

Interrail 2026: cos’è DiscoverEU e come funziona

DiscoverEU è un’iniziativa del programma Erasmus+ che permette ai giovani di ricevere un pass di viaggio per spostarsi principalmente in treno, il mezzo più rispettoso dell’ambiente.

Oltre al pass, i vincitori riceveranno la Carta di sconto DiscoverEU, che offre riduzioni vantaggiose su:

Il periodo di viaggio

I selezionati potranno viaggiare per un periodo massimo di 7 giorni nell’arco di un mese, in una finestra temporale compresa tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027.

Interrail 2026: requisiti

Non tutti possono presentare domanda. Per essere ammessi a questa edizione di DiscoverEU, è necessario rispettare i seguenti criteri:

Data di nascita: Essere nati tra il 1º luglio 2007 (incluso) e il 30 giugno 2008 (incluso);

Cittadinanza o Residenza: Essere cittadini o residenti legali in uno degli Stati membri dell’UE o nei paesi terzi associati al programma Erasmus+ (come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia);

Documenti: Inserire correttamente il numero della carta d’identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo di domanda online.

Interrail 2026: come candidarsi e partecipare al quiz

La procedura di candidatura avviene esclusivamente attraverso il Portale europeo per i giovani. Ecco i passaggi da seguire:

Accesso al Portale: Collegati alla sezione dedicata a DiscoverEU. Candidatura singola o di gruppo: Puoi decidere di partire da solo o creare un gruppo con un massimo di 4 amici, a patto che anche loro rispettino i requisiti di età. Il Quiz: Per completare la domanda, dovrai rispondere a un quiz a risposta multipla sulla storia dell’Unione Europea e sulle iniziative rivolte ai giovani. La domanda di riserva: È prevista una domanda di spareggio che permetterà alla Commissione Europea di stilare la graduatoria finale in caso di parità.

Eccezioni per isole e zone remote

Sebbene il treno sia il mezzo principale, sono previste deroghe per chi vive in isole o zone particolarmente isolate. In questi casi specifici, sarà consentito l’utilizzo di traghetti o aerei per permettere a tutti i giovani selezionati di raggiungere il continente e iniziare il proprio tour.

Interrail 2026: perché partecipare?

DiscoverEU non è solo un viaggio gratis. È un’opportunità di crescita personale che permette di: