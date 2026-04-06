Un piccolo grappolo di fiori gialli, delicato e simile al glicine, potrebbe cambiare la vita di milioni di fumatori italiani. Il Cytisus laburnum, noto come maggiociondolo, nasconde un principio attivo rivoluzionario: la citisina, il primo farmaco per smettere di fumare a essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Dopo anni di ricerche e sperimentazioni, la citisina è finalmente disponibile nei 110 centri anti-fumo italiani, offrendo una nuova speranza ai 12,5 milioni di fumatori del Paese.

Cos’è la citisina e da dove proviene

La citisina è un alcaloide naturale estratto dal Cytisus laburnum (maggiociondolo), una pianta della famiglia delle Leguminose con fiori gialli simili al glicine. Agisce come agonista parziale dei recettori nicotinici , gli stessi attivati dalla nicotina, riducendo il desiderio di fumare e attenuando i sintomi dell’astinenza (irritabilità, ansia, insonnia, disforia).

Il farmaco: nome, disponibilità e rimborsabilità

Nome commerciale : In Italia il farmaco è commercializzato come Recigar (o Regicar).

Rimborsabilità L’AIFA ha approvato la rimborsabilità nel dicembre 2025; il farmaco è diventato mutuabile dal marzo 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come si ottiene : Attualmente, la dispensazione a carico del SSN è riservata ai Centri Antifumo accreditati per pazienti tra i 18 e i 65 anni (È necessaria una prescrizione medica).

Come funziona la citisina e perché è speciale

La citisina agisce direttamente sui recettori cerebrali attivati dalla nicotina, riducendo i sintomi più fastidiosi dell’astinenza: irritabilità, insonnia, ansia e disforia. La terapia, somministrata per via orale in un ciclo di 25 giorni con dosaggio progressivamente ridotto, punta a far raggiungere la cessazione completa del tabacco già entro il quinto giorno di trattamento.

Tuttavia, come spiegano gli esperti, chi fuma molto potrebbe necessitare di un secondo ciclo per consolidare i risultati. Questo meccanismo naturale, ispirato a una pianta comune eppure straordinaria, rende la citisina un’opzione terapeutica di prima linea, sicura ed efficace, in linea con le linee guida dell’OMS ( Organizzazione Mondiale della Sanità) e già in uso in diversi Paesi europei.

Il contesto sanitario e l’importanza della rimborsabilità

Il disturbo da uso di tabacco resta una delle principali cause di mortalità in Italia: oltre 90mila decessi l’anno e costi sanitari diretti e indiretti che superano i 26 miliardi di euro. La rimborsabilità della citisina rappresenta quindi un passo decisivo, non solo dal punto di vista clinico, ma anche sociale ed economico.

Come sottolineano Claudio Leonardi, presidente della SIPAD ( Società Italiana Patologie da Dipendenza) e Fabio Beatrice, primario emerito e direttore scientifico del MOHRE ( Medical Observatory on Harm REducation), la prescrizione deve avvenire sotto il controllo di medici di medicina generale, pneumologi, oncologi, cardiologi e professionisti dei SerD, per garantire un supporto completo e personalizzato. Questa combinazione di scienza, natura e assistenza specializzata aumenta drasticamente le probabilità di successo nella lotta contro il tabagismo.

“È un’opzione terapeutica di prima linea […] il suo impiego deve avvenire attraverso la prescrizione dei medici di medicina generale, pneumologi, oncologi e cardiologi territoriali, dei professionisti dei SerD”. Fabio Beatrice, primario emerito e direttore scientifico del MOHRE.

Giovani, università e prevenzione: una sfida cruciale

Il fumo tra i giovani, soprattutto in età universitaria, rappresenta una minaccia crescente. Sigarette tradizionali, elettroniche e dispositivi a base di nicotina espongono studenti e adolescenti a danni precoci e a dipendenza duratura. La citisina può diventare un supporto fondamentale per chi desidera smettere, ma non sostituisce la prevenzione e l’educazione alla salute.

Sensibilizzare i giovani sui rischi del fumo, incentivare scelte consapevoli e offrire strumenti concreti significa proteggere la loro salute futura. La possibilità di smettere di fumare non è solo una questione individuale: è un atto di cura verso sé stessi e verso chi li circonda, per respirare libertà e costruire stili di vita sani che durino una vita intera.

Una nuova speranza per chi vuole smettere

La citisina non è solo un farmaco: è un simbolo di come la natura e la scienza possano collaborare per migliorare la vita delle persone. Per chi sogna di liberarsi dal fumo, dai giovani universitari agli adulti più esperti, questo trattamento rappresenta un’opportunità concreta di cambiamento.

Non è solo la riduzione dei danni a rendere straordinaria questa scoperta: è il messaggio che anche le sfide più grandi possono essere affrontate, un giorno alla volta, con strumenti efficaci, sostegno professionale e volontà personale. In un’epoca in cui la prevenzione e la salute pubblica diventano centrali, la citisina offre una via nuova e accessibile per riscoprire il piacere di respirare liberamente.