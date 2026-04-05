Giornata complicata per i viaggiatori e i pendolari che si trovano a percorrere le autostrade della Sicilia orientale. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, si sono registrate diverse criticità che stanno mettendo a dura prova la circolazione in direzione Messina e Palermo.

Ingorghi a Taormina

Il primo segnale di allerta è arrivato intorno alle 12:23, riguardando uno dei punti più sensibili della A18 Messina-Catania. Si segnalano infatti pesanti code allo svincolo di Taormina per chi viaggia in direzione Messina. Il traffico intenso, probabilmente dovuto al flusso turistico domenicale, sta causando rallentamenti già in fase di uscita, con ripercussioni sulla carreggiata principale.

Tangenziale e Paesi Etnei sotto pressione

Le ultime segnalazioni indicano forti criticità sulla Tangenziale di Catania. In particolare, si registrano pesanti code agli svincoli di Gravina di Catania e Paesi Etnei. L’afflusso massiccio di veicoli diretti verso le località pedemontane ha saturato le rampe di uscita, con code che iniziano a formarsi già lungo la carreggiata principale. La circolazione è fortemente rallentata, con tempi di percorrenza triplicati rispetto alla norma.

Difficoltà sulla A20 (Messina-Palermo)

La situazione non è migliore sul versante tirrenico. Alle 13:15, un nuovo avviso ha confermato la presenza di code e forti rallentamenti sulla A20, nel tratto compreso tra Boccetta e Villafranca Tirrena.

In questo caso, il disagio colpisce chi si muove in direzione Palermo. Il restringimento della carreggiata o l’elevato volume di veicoli in un tratto caratterizzato da diverse gallerie sta creando imbuti che rallentano sensibilmente la velocità di crociera.