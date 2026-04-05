È ufficialmente aperta l’edizione 2026 del Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali (noto come Junior Professional Officers – JPO). L’iniziativa, finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e curata dall’UN/DESA, offre a giovani talenti l’opportunità di intraprendere un percorso professionale presso le Nazioni Unite e altre grandi organizzazioni globali.

Obiettivi e opportunità del Programma

Il Programma JPO ha una duplice finalità: da un lato, supportare le attività di cooperazione internazionale attraverso l’inserimento di nuove risorse qualificate; dall’altro, consentire ai partecipanti di acquisire un’esperienza formativa di alto livello della durata di due anni (con possibile estensione di un terzo), facilitando l’accesso a future carriere in ambito multilaterale.

Nell’edizione 2026, sono state messe a bando 46 posizioni, distribuite tra diverse entità del Segretariato delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali in circa 20 sedi mondiali. La quasi totalità delle posizioni è riservata a cittadini italiani.

Requisiti principali per la candidatura

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti minimi:

Nazionalità italiana (una posizione specifica è riservata a candidati provenienti da Paesi in via di sviluppo).

Età : nati il o dopo il 1° gennaio 1995 (sono previste deroghe per i laureati in medicina e specialisti in area sanitaria).

Titolo di studio : possesso di una laurea specialistica/magistrale , una laurea a ciclo unico o un Master universitario conseguito dopo una laurea triennale. Potrebbero interessarti Le 5 lingue più utili per lavorare all’estero nel 2015

Lingue: ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano.

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma online dedicata, seguendo le istruzioni fornite sul sito ufficiale dell’UN/DESA. È possibile consultare le descrizioni dettagliate delle singole posizioni (job descriptions) direttamente sul portale.