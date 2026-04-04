Con l’arrivo della primavera e delle festività pasquali, molti catanesi e turisti si pongono la stessa domanda: “I centri commerciali sono aperti?”. Se per la domenica di Pasqua la parola d’ordine è relax (e serrande abbassate), il Lunedì dell’Angelo si conferma il giorno dello shopping e del divertimento al chiuso.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle aperture di domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026.

Pasqua (Domenica 5 Aprile): silenzio in galleria

Per la domenica di Pasqua, la tradizione commerciale etnea non cambia: la stragrande maggioranza dei poli commerciali osserverà la chiusura totale. L’obiettivo è garantire il riposo al personale, lasciando spazio solo ai servizi essenziali o all’intrattenimento serale.

Gallerie negozi: CHIUSE in tutta la provincia (Centro Sicilia, Etnapolis, Porte di Catania, Le Zagare, I Portali, L’Arena).

Cinema e food: restano accese le luci dei grandi schermi. L’UCI Cinemas (Centro Sicilia) e The Space Cinema (Etnapolis) garantiranno la programmazione pomeridiana e serale. Alcune catene di fast food esterne (come McDonald’s) potrebbero operare con orari ridotti o a partire dal tardo pomeriggio.

🧺 Pasquetta (Lunedì 6 Aprile): shopping a pieno ritmo

Se la gita fuori porta sull’Etna dovesse essere minacciata dal meteo o se preferite una passeggiata tra le vetrine, il Lunedì dell’Angelo 2026 vede la riapertura totale di tutti i principali distretti commerciali.

I colossi della provincia di Catania

Se la gita fuori porta sull’Etna dovesse essere minacciata dal meteo o se preferite una passeggiata tra le vetrine, il Lunedì dell’Angelo 2026 vede la riapertura totale di tutti i principali distretti commerciali di Catania e provincia.

Al Centro Sicilia di Misterbianco, le saracinesche si alzeranno alle 09:30 per chiudere alle 21:00, con l’area ristorazione che resterà operativa fino a tarda sera per accogliere chi rientra dalle scampagnate. Anche Etnapolis, a Belpasso, seguirà orari simili (09:30 – 21:00), arricchendo la giornata con animazione e attività per bambini lungo le sue gallerie.

Spostandoci verso la città, Porte di Catania aprirà le porte già alle 09:00, offrendo un’ottima soluzione per chi ha bisogno di sfruttare l’ipermercato sin dalle prime ore del mattino.

Infine, per chi cerca le grandi firme, il Sicilia Outlet Village di Agira rimarrà aperto dalle 10:00 alle 21:00 (Iniziativa caccia all’uovo di Pasqua), confermandosi una meta privilegiata per i turisti e per chi desidera approfittare del giorno festivo per gli acquisti di lusso.

L’Arena di Misterbianco, per chi ha bisogno del supermercato. Galleria aperta 09:00 – 21:00. Il supermercato (Superconveniente) è aperto con orario continuato per la spesa di rientro.

L’area nord (San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, Tremestieri etneo)

I poli de I Portali e Le Zagare saranno regolarmente operativi dalle 09:00 alle 21:00. Si prevede una forte affluenza nell’area ristorazione de I Portali, complice la presenza del cinema Cinestar che programmerà i blockbuster primaverili sin dal primo pomeriggio. Relativamente al Katané, non sono stati indicati aggiornamenti ufficiali.

Le Ginestre, rimarrà aperto a Pasquetta (6 aprile): Aperto dalle 09:00 alle 21:00. È una meta molto amata dalle famiglie della zona pedemontana, spesso con eventi dedicati ai bambini in galleria. Lunedì 6 aprile verrò proiettata alle 14:30 la partita Catania – AZ Picerno.

Acireale

Il Ciclope di Acireale rimarrà aperto a Pasquetta, dalle dalle 09:00 alle 21:00. Solitamente organizza attività a tema come il “Ciclope delle Meraviglie” che verrà svolto sabato 4 aprile.