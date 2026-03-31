In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, il Centro Autismo dell’Asp di Catania promuove l’iniziativa “MUVIMOV – Viaggio nel movimento”, in programma mercoledì 1° aprile, alle ore 10.00 in Piazza Viceré.

L’evento rappresenta un momento aperto alla cittadinanza dedicato all’inclusione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico.

Protagonisti della giornata saranno i ragazzi del Centro Autismo, coinvolti in attività dinamiche e partecipative che valorizzano il movimento come esperienza di benessere, esplorazione e relazione. Le attività proposte favoriscono la coordinazione corporea, la socializzazione e l’espressione personale, in un contesto condiviso con la comunità.

Il movimento viene così inteso non solo come attività fisica, ma come un vero e proprio sistema di adattamento, capace di sostenere lo sviluppo globale della persona.

“Muoversi è movimento, è ricerca del benessere ed esplorazione. Il movimento non è solo allenamento ma un sistema di adattamento al benessere”: questo il messaggio che accompagnerà l’iniziativa, sottolineando l’importanza di approcci abilitativi centrati sulla persona e sulle sue potenzialità.

Giovedì 2 aprile, presso la sede del Centro Autismo di via Tito Manlio Manzella, è inoltre prevista un’attività interna dedicata ai bambini della fascia di intervento intensivo precoce, con percorsi mirati allo sviluppo delle competenze comunicative, relazionali e motorie.

Il Centro Autismo dell’Asp di Catania, diretto da Alfia Ruggeri, garantisce sul territorio una risposta assistenziale di eccellenza ai pazienti con Disturbo dello Spettro Autistico. Presso la struttura operano tre moduli: il primo di intervento intensivo precoce, diretto da Sabrina Baieli, e due Centri Diurni, uno per l’età scolare, guidato da Alessandra Di Stefano, e l’altro per gli adulti.

Le attività abilitative sono integrate da attività di ricerca e laboratori, realizzati anche grazie alla collaborazione con altri Enti.

La struttura afferisce al Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Catania, diretto da Carmelo Florio.

Per garantire un miglioramento costante dei servizi riabilitativi, il Centro collabora con il CNR-IRIB di Messina, la FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivo Relazionali) e Behaviour Labs, offrendo interventi basati su evidenze scientifiche e orientati a una presa in carico della persona lungo tutto l’arco della vita, in un’ottica ecologica che pone al centro bisogni e preferenze individuali.

Le attività si inseriscono in una più ampia rete territoriale costruita per garantire interventi integrati e continuità nella presa in carico.

Attraverso progettualità dedicate, il Centro opera in sinergia con i Distretti sanitari del territorio, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici, il privato sociale e le associazioni di familiari, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.

La rete dei servizi comprende interventi abilitativi, centri diurni per minori e adulti, servizi territoriali e collaborazioni con enti specializzati per trattamenti basati su evidenze scientifiche. A queste si affiancano attività laboratoriali e percorsi orientati all’autonomia e all’inclusione sociale.

Particolare attenzione è rivolta anche all’accessibilità culturale, attraverso progetti realizzati in collaborazione con realtà del territorio, e al supporto ai caregiver, grazie a iniziative condivise con associazioni e partner del terzo settore.