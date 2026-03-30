Meteo Sicilia. Dopo settimane di piogge, temporali e giornate grigie, la Sicilia si prepara a vivere una Pasqua all’insegna del sole e delle temperature miti. Domenica 5 e lunedì 6 aprile, infatti, l’espansione di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale garantirà giornate serene e stabili, perfette per gite fuori porta, passeggiate in città o attività all’aperto.

Catania, con il suo ricco patrimonio culturale, le piazze vivaci e le tradizioni pasquali radicate, diventa così una meta ideale per trascorrere la Settimana Santa tra eventi religiosi, mercatini tipici, escursioni naturalistiche e primi momenti di relax sulle coste.

Instabilità di fine marzo e attesa del miglioramento

La Sicilia ha salutato la fine di marzo con condizioni climatiche ancora molto variabili. Secondo l’Aeronautica Militare, nella giornata odierna del 30 marzo, gran parte dell’isola è interessata da nubi e rovesci, con temporali sulla fascia settentrionale e precipitazioni irregolari nelle zone centrali e lungo il versante ionico. Il sud, invece, ha alternato brevi schiarite a piogge sparse.

Le temperature hanno mostrato un lieve aumento, ma l’aria rimaneva fresca, accompagnata da venti deboli da nord. Questo contesto instabile ha reso difficile pianificare attività all’aperto, rendendo l’arrivo della Pasqua sotto l’alta pressione un vero sollievo per cittadini e turisti desiderosi di vivere la festività con serenità e senza limitazioni meteorologiche.

Domenica di Pasqua: cieli sereni e itinerari culturali a Catania

Con l’arrivo della domenica festiva, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. L’alta pressione favorirà un soleggiamento diffuso su tutta la Sicilia, con cielo sereno e poche nubi pomeridiane nelle aree interne e lungo la costa ionica. A Catania, la città si trasforma in un palcoscenico perfetto per vivere la Pasqua tra tradizione e bellezza urbana. I visitatori potranno iniziare la giornata passeggiando lungo la via Etnea, ammirando la scenografica vista dell’Etna e fermandosi a gustare le tradizionali colombe pasquali e i dolci tipici locali, come i cannoli o la pasticceria secca catanese.

Nel centro storico, piazza Duomo offre scorci imperdibili con la famosa Cattedrale di Sant’Agata, meta di pellegrinaggi e celebrazioni religiose, mentre il mercato del pesce di Piazza Carlo Alberto permette di immergersi nei profumi e nei colori della gastronomia locale. Passeggiate tra le piazze e le chiese barocche, con la luce primaverile che valorizza i monumenti, renderanno la giornata ancora più speciale, da non perdere la caccia all’uovo di villa Bellini, attività adatta ad ogni età, l’evento family più atteso dell’anno.

Lunedì dell’Angelo: gite, mare e natura

Il Lunedì dell’Angelo promette ancora più stabilità: il sole sarà protagonista su tutta la regione, con temperature miti ideali per attività all’aria aperta. A Catania e nei dintorni si potrà approfittare del bel tempo per escursioni sul lungomare di Catania o di Ognina, con la possibilità di pranzare all’aperto in ristoranti e locali che offrono piatti a base di pesce fresco. Gli amanti della natura possono dirigersi verso il Parco dell’Etna o i sentieri naturalistici intorno a Nicolosi e Zafferana Etnea, per ammirare panorami spettacolari e la fioritura primaverile dei boschi.

Le spiagge, come quella di La Playa, offrono una cornice perfetta per passeggiate rilassanti anche se le temperature dell’acqua sono ancora fresche per il bagno. Inoltre, in città si terranno eventi culturali e spettacoli pasquali, dai concerti di musica sacra alle rievocazioni storiche della Settimana Santa, permettendo di unire l’esperienza all’aria aperta con la scoperta delle tradizioni locali.

Contrasti climatici e opportunità per tutti i gusti

La Sicilia offre esperienze climatiche molto diverse in spazi ristretti. Se lungo le coste e a Catania il sole e il clima mite favoriranno passeggiate e attività all’aperto, l’Etna manterrà condizioni ancora invernali: il manto nevoso nelle zone di Linguaglossa oscilla tra 160 e 180 centimetri, con impianti ancora aperti e possibilità di freeride fino al 7 aprile.

Qui gli sportivi e gli appassionati di montagna potranno vivere emozioni tipicamente invernali, mentre pochi chilometri più a valle il sole primaverile permetterà di godersi il mare e il centro città. Questo contrasto rende la Sicilia unica: in un solo weekend pasquale si possono alternare cultura urbana, tradizione gastronomica, natura e sport, soddisfacendo davvero tutti i gusti e tutte le età.