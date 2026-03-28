Il 14 febbraio 2006 nasceva Associazione Progetto Endometriosi, una realtà costruita da volontarie con un obiettivo chiaro: rompere il silenzio attorno a una patologia ancora troppo poco conosciuta. In vent’anni, l’associazione ha dato vita a una rete nazionale fatta di pazienti, medici e professionisti della salute, uniti dalla volontà di migliorare la qualità della vita di milioni di donne.

L’endometriosi, che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia e il 10% della popolazione femminile in età fertile nel mondo, resta infatti una malattia spesso invisibile, segnata da un ritardo diagnostico che può arrivare fino a 8 anni. Un dato che racconta non solo una difficoltà clinica, ma anche culturale: il dolore femminile viene ancora troppo spesso normalizzato o sottovalutato.

Cos’è l’endometriosi e perché è ancora sottovalutata

L’Endometriosi è una patologia complessa e cronica, caratterizzata dalla presenza anomala di tessuto endometriale al di fuori dell’utero. Questo provoca infiammazione, dolore e, nei casi più gravi, complicazioni come infertilità.

I sintomi possono essere invalidanti: dolori mestruali intensi, dolore durante i rapporti sessuali, disturbi intestinali e urinari, affaticamento cronico. Eppure, nonostante la diffusione, la malattia è ancora poco riconosciuta. Le cause non sono del tutto note e non esiste una cura definitiva, rendendo fondamentale la diagnosi precoce e un approccio multidisciplinare.

È proprio su questo fronte che l’A.P.E. lavora da anni: informare significa accorciare i tempi della diagnosi e offrire alle pazienti strumenti concreti per affrontare la malattia, come evidenziato nell’articolo vivere con l’endometriosi, una lotta contro il silenzio: “Anni per una diagnosi”.

Marzo, mese della consapevolezza: iniziative in tutta Italia

Marzo è il mese dedicato alla sensibilizzazione sull’endometriosi, e le attività promosse dall’A.P.E. coinvolgono l’intero territorio nazionale. Tra queste spicca la dodicesima edizione di “Vetrine Consapevoli”, un’iniziativa che trasforma negozi e attività commerciali in punti informativi, grazie a decorazioni rosa e materiali divulgativi.

Il momento centrale sarà il weekend del 28 e 29 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, con il ritorno de “I Fiori della Consapevolezza”. In circa 40 piazze italiane, le volontarie distribuiranno gerbere rosa e semi di girasole in cambio di una donazione. Un gesto simbolico che racchiude un significato profondo: fragilità e forza, dolore e resilienza.

Le donazioni raccolte finanziano la formazione di ginecologi, psicologi e operatori sanitari, contribuendo a creare una rete di professionisti sempre più preparati.

Acireale protagonista: informazione e solidarietà in piazza

Anche Acireale sarà tra le città coinvolte nell’iniziativa. Domenica 29 marzo, Piazza Duomo ospiterà uno degli appuntamenti de “I Fiori della Consapevolezza”, con stand informativi attivi dalle 10:00 alle 18:00.

Si tratta di un’occasione importante per avvicinarsi al tema, ricevere informazioni affidabili e sostenere concretamente la ricerca e la formazione. Il valore dell’iniziativa sta proprio nella sua semplicità: un fiore diventa veicolo di conoscenza, e la conoscenza può trasformarsi in diagnosi più rapide e cure migliori.

In un contesto in cui la malattia è ancora poco visibile, eventi come questo permettono di portare il tema nello spazio pubblico, rendendolo accessibile a tutti.

Screening gratuiti a Catania: il ruolo della diagnosi precoce

Accanto alle iniziative di sensibilizzazione, cresce anche l’impegno sul fronte clinico. A Catania, l’Humanitas Istituto Clinico Catanese promuove tre giornate di screening gratuiti (28 marzo e 3 aprile 2026) dedicate alle donne tra i 16 e i 45 anni con sintomi sospetti.

Il team di ginecologia, guidato dal dott. Fabio Ciancio, sottolinea l’importanza di riconoscere segnali spesso sottovalutati, come il dolore mestruale invalidante o il dolore durante i rapporti. Sintomi che non devono essere considerati “normali”, ma campanelli d’allarme da indagare.

La diagnosi precoce rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per limitare le complicazioni della malattia e migliorare la qualità della vita delle pazienti. In questo senso, l’informazione e la formazione dei medici diventano alleati fondamentali.

Una battaglia ancora aperta tra diritti e salute

Nonostante i progressi, molto resta ancora da fare. L’endometriosi non è pienamente inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza aggiornati, e sul territorio nazionale mancano centri specializzati diffusi e tutele adeguate per le lavoratrici.

Per questo, il lavoro dell’A.P.E. non si ferma. Dopo vent’anni, l’associazione continua a rappresentare un punto di riferimento per migliaia di donne, dimostrando che la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento.

Perché parlare di endometriosi significa parlare di diritti, salute e dignità. E ogni iniziativa, ogni piazza, ogni fiore distribuito contribuisce a rendere questa battaglia sempre più visibile.