Il weekend del 27-29 marzo 2026 promette a Catania e provincia un fitto calendario di eventi pensati per tutti i gusti: dagli appassionati di cultura e arte agli amanti del teatro, fino alle famiglie e ai curiosi del mondo animale. Marzo si congeda con una città vivace e pronta ad accogliere residenti e turisti in un vortice di appuntamenti tra piazze, musei, teatri e spazi espositivi.

Mercatini e atmosfere primaverili: Vintage Market e Pasquettando

A Piazza Scammacca torna l’atteso Vintage Market, un evento che dal 2022 accompagna l’arrivo della primavera. Qui si incontrano gli amanti del second-hand, gli appassionati di brand di lusso e chi cerca esperienze di sartoria personalizzata. L’evento a ingresso libero, è una vera e propria immersione nella storia della moda: dagli abiti e accessori che raccontano il passato, fino alle prelibatezze gastronomiche dei cinque format culinari presenti, tra carne, pesce, pizza, panini e specialità della tradizione.

Parallelamente, a Palazzo Biscari, il gioiello barocco privato più elegante di Catania, va in scena l’XII Edizione di ‘Pasquettando’. Dal 27 al 29 marzo, i saloni del palazzo ospiteranno artigiani locali e aziende siciliane di prodotti tipici selezionati, offrendo un’esperienza unica che unisce la bellezza architettonica a qualità e autenticità del made in Sicily. L’ingresso è libero e l’orario di apertura spazia dalle 17:00 alle 21:00 il 27 marzo e dalle 10:00 alle 21:00 il 28 e 29 marzo.

Arte e cultura: musei e visite guidate

Per gli appassionati di storia e cultura, proseguono le consuete visite guidate al MAUC – Museo di Archeologia dell’Università di Catania, all’Orto Botanico e al Monastero dei Benedettini. Domenica 29 marzo, alle 12:00, “La domenica al MAUC” condurrà i visitatori in un percorso lungo 5.000 anni di storia, tra reperti dalla Preistoria al Novecento.

Per chi cerca esperienze meno convenzionali, da non perdere la visita guidata a Palazzo Nicotra Bertuccio, un’occasione per scoprire angoli meno noti della città e approfondire il patrimonio artistico e architettonico locale, per ulteriori informazioni su prenotazioni e costi vai su Officine Culturali.

Teatro e spettacoli: magia, bolle e divertimento

Il teatro propone appuntamenti per tutte le età: al Teatro Metropolitan, il 28 marzo debutta a Catania ‘Bubbies Revolution’, lo spettacolo di Marco Zoppi e Rolanda, premiati a New York dall’International Magician Society con il Merlin Award. Lo show, che si terrà anche il 29 marzo a Palermo, è un viaggio emozionante nel mondo delle bolle di sapone: un’arte che unisce fascino, perfezione e fragilità, capace di incantare grandi e piccini.

Gli spettacoli teatrali proseguono con ‘Li Turchi’ e ‘Gli innamorati’, che offriranno al pubblico un’occasione per immergersi nella tradizione comica e drammatica della scena catanese, tra storie coinvolgenti e interpreti di talento.

Incontri culturali e mostre: Etna e il silenzio del gesto

Sabato 28 marzo, alle 18:00, al Museo del Cinema – Sala Cinema Paradiso (Ciminiere), l’incontro “L’Etna: l’altra metà di Catania” organizzato da Generattivi propone uno sguardo originale sul vulcano Patrimonio dell’Umanità. Tra relazioni scientifiche e approfondimenti giornalistici, il pubblico potrà confrontarsi con il vulcanologo dell’INGV Boris Behncke, il giornalista e docente Rosario Faraci e Gaetano Perricone, in un dibattito che svela il rapporto complesso tra città e vulcano.

Da segnalare anche la mostra di Antonio Recca, “Il silenzio del gesto”, in collaborazione con Kaballà. La performance si articola in brevi azioni di circa 30 minuti, a rotazione nel corso della serata, permettendo al pubblico di fruire dell’arte in maniera libera, attraversando spazio e suono senza vincoli temporali.

Per gli amanti degli animali: Expopet 2026

Dal 27 al 29 marzo, dalle 9:30 alle 18:30, Sicilia Fiera ospita Expopet 2026, il salone dedicato agli animali domestici. L’evento non è solo una grande esposizione, ma un’esperienza immersiva per famiglie, appassionati e professionisti del settore. Tra workshop, incontri e dimostrazioni con addestratori, allevatori ed esperti veterinari, Expopet offre l’occasione di conoscere meglio il mondo degli animali, approfondire il rapporto tra uomo e pet e vivere momenti di intrattenimento e informazione.

Un weekend per tutti

Marzo a Catania si chiude dunque all’insegna della varietà e della partecipazione: dalle piazze ai palazzi storici, dai teatri ai musei, fino agli eventi dedicati agli amici a quattro zampe. Che siate appassionati d’arte, amanti del vintage, famiglie in cerca di intrattenimento o semplici curiosi, il capoluogo etneo propone un calendario ricco e capace di soddisfare ogni interesse. Un invito a riscoprire la città, tra cultura, spettacolo e momenti di svago, celebrando la primavera e le sue mille sfaccettature.