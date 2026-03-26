«Meno parole, più risultati». Con questo spirito, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha rotto il silenzio attraverso un video su YouTube per rispondere alle recenti polemiche politiche, mettendo sul piatto un risultato concreto: il ritorno dei palazzi della Regione nel patrimonio pubblico.

Al centro della vicenda c’è un’operazione finanziaria che risale a quasi vent’anni fa, quando 30 immobili regionali furono venduti per poi essere immediatamente riaffittati dalla stessa amministrazione. Un paradosso che, secondo Schifani, ha pesato gravemente sulle casse pubbliche.

«Dopo 19 anni, abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione. Immobili che in passato erano stati venduti e poi riaffittati, con un costo di circa 17 milioni di euro all’anno. Soldi dei cittadini.»