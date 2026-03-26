La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, una vasta attività di controllo nel quartiere San Giovanni Galermo e in alcune zone del centro storico, tra piazza dei Martiri e piazza Galatea.

Il servizio è stato coordinato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania e ha visto impegnati i poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e la sezione “annona” della Polizia Locale.

Sono state controllate, complessivamente, 60 persone, tra cui venditori ambulanti di frutta e verdura, nonché titolari e gestori di minimarket. È stato verificato il possesso dei requisiti ed è stata appurata la regolarità delle autorizzazioni comunali previste per la vendita degli alimenti, riscontrando molteplici criticità che hanno determinato sanzioni per un totale complessivo di 18.800 euro. In particolare, è stata rilevata la mancanza dei requisiti professionali, l’assenza di licenza per la vendita di prodotti alimentari e l’abusiva occupazione di suolo pubblico.

Contestualmente, si è provveduto al sequestro amministrativo di mezza tonnellata di prodotti ortofrutticoli e agrumi, privi del necessario requisito della tracciabilità, indispensabile per determinare l’esatta provenienza degli alimenti posti in vendita. A conclusione degli accertamenti, la merce è stata donata ad enti caritatevoli, appurata l’idoneità al consumo umano.

Nello stesso tempo, la squadra cinofili della Questura ha pattugliato alcune strade nel quartiere San Giovanni Galermo, con particolare attenzione alle zone in cui, in passato, sono state sgominate piazze di spaccio. Durante il pattugliamento a piedi, il fiuto dei cani-poliziotto si è rivelato decisivo nel recuperare ben 260 grammi di marijuana e 70 grammi di cocaina. Le sostanze erano conservate in alcune buste ben nascoste in aree comuni dei palazzoni di via Capo Passero.