Duecento nuovi cestini portarifiuti di maggiore capacità si aggiungono agli oltre mille contenitori tradizionali di piccola grandezza già presenti in città. L’intervento, promosso dal Vice Sindaco e Assessore all’Ecologia Massimo Pesce con la Direzione comunale Ambiente ed Ecologia diretta da Lara Riguccio, risponde alle numerose sollecitazioni di cittadini ed esercenti per una dislocazione più capillare ed efficace dei contenitori su strade, piazze e marciapiedi.

I nuovi cestini, fissati al suolo e progettati per integrarsi con il contesto dell’arredo urbano, sono stati distribuiti in due tipologie.

Dove verranno ubicati

Cento cestini in cemento bianco da 110 litri sono stati collocati da Piazza Due Giugno e dunque dal viale Mario Rapisardi a Piazza Europa, lungo Corso delle Province, Via Veneto e Viale Libertà.

Altri cento cestini in polietilene nero – di cui cinquanta da 60 litri in Via Umberto e vie limitrofe e altri cinquanta da 110 litri in Piazza Duomo, Piazza Università e Via Etnea fino a Piazza Cavour – completano la dotazione nelle zone a maggiore affluenza di visitatori.

“Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio – ha spiegato il Vice Sindaco Massimo Pesce-. Cittadini ed esercenti hanno sollecitato contenitori più capienti nelle aree di maggior transito pedonale e la presenza di negozi di vicinato. Un intervento concreto per il decoro della città che si aggiunge ai duemila piccoli cestini tradizionali già operativi e che rafforza il presidio del territorio nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti”.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di miglioramento del decoro urbano e di facilitazione del corretto conferimento dei rifiuti nelle zone a maggiore densità di frequentazione cittadina.