Un ingente quantitativo di droga è stato sottratto al mercato dello spaccio catanese grazie a un blitz della Polizia di Stato nel quartiere Picanello. L’operazione, condotta dagli agenti delle Volanti e della Squadra Cinofili della Questura di Catania, ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni.

Il fiuto dei cani-poliziotto

A tradire l’uomo, residente in via Antonio Cagnoni, è stato il fiuto infallibile dei cani antidroga. Durante i controlli sul territorio, i cinofili hanno segnalato con insistenza la porta dell’abitazione ai loro conduttori, spingendo i poliziotti a effettuare una perquisizione domiciliare immediata.

Il “tesoro” nell’armadio

Una volta all’interno, gli agenti hanno scoperto che l’armadio della camera da letto era stato trasformato in un vero e proprio deposito di stupefacenti. Nascoste dentro due borse-frigo, sono state rinvenute svariate dosi già pronte per la vendita:

Hashish: oltre 2 kg totali, suddivisi in panetti, involucri e 30 ovuli etichettati.

Marijuana: circa 600 grammi ripartiti in buste e dosi singole.

Oltre alla droga, la Polizia ha sequestrato un bilancino di precisione e materiale vario destinato al confezionamento.

L’arresto

Il 47enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima. Resta ferma la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.