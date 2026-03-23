Catania – Nuovo appuntamento in aula per l’Assemblea cittadina di Catania. Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha ufficialmente convocato la seduta per martedì 24 marzo, alle ore 19:15, presso l’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti.
Al centro del dibattito politico cittadino ci saranno temi di stretto interesse per i contribuenti e la gestione delle risorse dell’ente.
Rimodulazione Tari 2026
Uno dei punti cardine all’ordine del giorno riguarda la Tari 2026. Il Consiglio è chiamato a votare la rimodulazione delle scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti.
L’intervento prevede una modifica alla disciplina generale del regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), necessaria per adeguarsi alle recenti deliberazioni dell’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).
Nello specifico, si discuterà l’applicazione delle cosiddette “componenti perequative“, che influiscono sul calcolo finale del tributo.
Bilancio e manovre finanziarie
Oltre alla tassazione sui rifiuti, l’aula dovrà affrontare la ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Si tratta di una deliberazione già approvata dalla giunta lo scorso 27 gennaio, che richiede ora il passaggio definitivo in Consiglio per diventare operativa a tutti gli effetti.