CATANIA – Con nove giornate dedicate alla prevenzione si avvia alla conclusione il percorso del Camper della Prevenzione dell’Asp di Catania, che ha già raggiunto tutti i Comuni della provincia.

Ecco il calendario delle tappe:

lunedì 23 marzo – Palagonia , Via Palermo (Parcheggio)

martedì 24 marzo – Scordia , Via Aldo Moro (Area del mercato settimanale)

mercoledì 25 marzo – Catania , Piazza Spedini

giovedì 26 marzo – Catania , Piazza E. Majorana

venerdì 27 marzo – Catania , Piazza Verga

sabato 28 marzo – Misterbianco , Centro Commerciale “L’Arena”

domenica 29 marzo – Gravina di Catania , Via Quasimodo (antistante Centro Commerciale Katanè)

lunedì 30 marzo – Tremestieri Etneo , Parcheggio Via Guglielmino (fronte Scuola Calcutta)

martedì 31 marzo – San Gregorio di Catania , Piazza Immacolata.

Le attività si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione oncologica e degli screening promossi dall’Asp di Catania, con il coordinamento della Direzione Sanitaria, ed è realizzata dal Dipartimento di Prevenzione attraverso la UOC Prevenzione malattie cronico-degenerative e Screening oncologici.

A bordo dell’Unità mobile è possibile effettuare gratuitamente:

mammografie per la prevenzione del tumore al seno (donne 50–69 anni)

HPV test (donne 30–64 anni) e Pap test (donne 25–29 anni) per la prevenzione del tumore del collo dell’utero

ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (uomini e donne 50–69 anni), per la prevenzione del tumore del colon-retto

Il kit potrà essere riconsegnato presso le farmacie del proprio Comune. Tutti i test sono gratuiti per residenti e domiciliati nella provincia di Catania e non è necessaria la richiesta del medico di famiglia.

Per prenotare è possibile contattare il numero verde 800894007, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì anche dalle 15.00 alle 17.30. In caso di disponibilità residue, è consentito anche l’accesso diretto.

Nel corso delle tappe, il Camper ha favorito l’accesso gratuito agli screening oncologici, rafforzando la partecipazione ai programmi di prevenzione. Con queste ultime giornate si conclude il percorso dell’Unità mobile, ma l’attività di prevenzione oncologica prosegue stabilmente attraverso la rete degli ambulatori screening dell’Asp di Catania, dei medici di medicina generale e delle farmacie del territorio.

Il calendario completo delle tappe è consultabile sul sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner in home page.