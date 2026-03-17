Il referendum sulla giustizia è ormai alle porte! Si voterà il 22 e il 23 marzo 2026 e per questa volta i fuorisede non potranno esercitare il diritto di voto nelle città in cui si trovano per motivi di lavoro e di studio. Nonostante ciò sono previste diverse tariffe agevolate per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale. Di seguito tutte le agevolazioni confermate del Ministero dell’interno!

Gli sconti per gli viaggerà in treno

La maggior parte delle compagnie ferroviarie italiane offrirà importanti agevolazioni per consentire agli elettorati di raggiunger il proprio seggio. Tra queste figurano Trenitalia, Italo e Trenord che applicheranno sconti dedicati ai cittadini italiani residenti in Italia o all’estero che si recheranno nella località di iscrizione elettorale.

Vi è però un periodo specifico di tempo in cui si potrà viaggiare. Infatti, i biglietti agevolati potranno essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso delle votazioni. Di conseguenza, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 13 marzo 2026, mentre quello di ritorno dovrà avvenire non oltre il 2 aprile 2026. Inoltre, per poter usufruire delle agevolazioni l’elettore dovrà esibire, nel viaggio di andata, la tessera elettorale oppure una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto è stato acquistato per recarsi a votare e per il viaggio di ritorno dovrà invece mostrare la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione, oltre a un documento di riconoscimento. Nello specifico, Trenitalia offrirà sconti del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base dei treni del servizio nazionale. Anche Italo applicherà una riduzione del 70% sul prezzo al pubblico per i viaggi in ambiente Smart e Prima con le offerte Flex, Extratempo e Bordo. Infine, Trenord che applicherà una riduzione del 60% sui biglietti nominativi regionali di andata e ritorno, inclusa anche la tariffa Malpensa.

Le agevolazioni per biglietti aerei

Importanti sconti anche per chi deciderà di viaggiare in aereo. Infatti, ITA Airways offrirà uno sconto sui voli nazionali, in questo caso si tratterà di uno sconto di 40 euro sui biglietti di andata e ritorno con tariffa pari o superiore a 41 euro. In questo caso, i biglietti agevolati potranno essere acquistati tramite il sito della compagnia e le agenzie di viaggio. Anche in questo caso sia al momento del check-in che per il viaggio di ritorno il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale oppure una dichiarazione sostitutiva. Inoltre, gli elettori potranno viaggiare, ed usufruire degli sconti citati, dal 15 al 30 marzo 2026. Inoltre all’interno del sito del Ministero dell’Interno si leggo come vi sia la possibilità di tornare a casa per esercitare un proprio diritto anche per gli elettori residenti in Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non consente l’esercizio del voto. In questo caso, per chi riuscirà a partire, avrà diritto ad un rimborso pari al 75% del costo del biglietto di viaggio.

Sconti per viaggi via mare e autostrade

Agevolazioni previste anche per le compagnie di navigazione: Compagnia Italiana di Navigazione, GNV, Grimaldi Euromed, Navigazione Siciliana e NLG – Navigazione Libera del Golfo, che applicheranno uno sconto pari al 60% sulla tariffa ordinaria passeggeri.

Agevolazioni anche per chi viaggia lungo le autostrade! In questo caso gli sconti saranno destanti a tutti gli elettori italiani residenti all’estero! A tal proposito, l’AISCAT ha annunciato l’esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale. Le agevolazioni copriranno sia il viaggio di andata che quello di ritorno. Per poter usufruire dell’esenzione i cittadini dovranno partire dalle ore 22 del quinto giorno precedente la consultazione e ritornare alle ore 22 del quinto giorno successivo alla conclusione delle votazioni!