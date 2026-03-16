Nonostante il ritorno alla vittoria ottenuto in extremis sul campo dell’Altamura, il futuro di Mimmo Toscano sulla panchina del Catania sembra ormai segnato. La società rossazzurra sarebbe infatti orientata verso l’esonero immediato del tecnico, la cui posizione era già finita sotto esame nelle ultime settimane a causa di prestazioni altalenanti e un feeling mai del tutto decollato con l’ambiente.

Divorzio a un passo

Le prossime ore saranno decisive per ufficializzare il divorzio. La vittoria esterna non è bastata a rasserenare gli animi in casa etnea: la dirigenza avrebbe già maturato la decisione di cambiare guida tecnica per dare una scossa definitiva alla stagione e puntare con più decisione ai vertici della classifica.

Caccia al sostituto: identikit di spessore

Il club non vuole farsi trovare impreparato. La dirigenza rossazzurra è già al lavoro per chiudere l’accordo con il nuovo allenatore. L’identikit è chiaro: si cerca un profilo di grande esperienza, capace di gestire piazze calde e con un curriculum solido tra la Serie C e le categorie superiori. L’annuncio del sostituto potrebbe arrivare in concomitanza con la nota ufficiale dell’esonero di Toscano.