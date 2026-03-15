In seguito al bollettino della Protezione Civile che ha confermato l’allerta arancione per rischio idrogeologico, l’Università degli Studi di Catania ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche in presenza per la giornata di domani, lunedì 16 marzo. Sono incluse anche le strutture didattiche di Siracusa e Ragusa.

Il provvedimento, preso a tutela della sicurezza di studenti e personale, riguarda tutti i dipartimenti dell’ateneo catanese situati nel capoluogo e nelle sedi decentrate.

Cosa prevede la sospensione

A causa delle avverse condizioni meteo legate al Ciclone Jolina, per l’intera giornata di lunedì non si svolgeranno in presenza:

Lezioni e seminari;

Esami di profitto;

Sedute di laurea.

Le attività potranno essere erogate in modalità online.